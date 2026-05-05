Ministarstvo odbrane saopštilo da su zvukovi eksplozija širom zemlje rezultat presretanja projektila od strane zračne odbrane

Eskalacija u Zaljevu: UAE ponovo na meti iranskih projektila Ministarstvo odbrane saopštilo da su zvukovi eksplozija širom zemlje rezultat presretanja projektila od strane zračne odbrane

Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su u utorak o novom napadu projektilima i dronovima iz Irana, što je drugi uzastopni dan udara čija je meta ova zaljevska zemlja, javlja Anadolu.

U saopćenju Ministarstva odbrane navodi se da se emiraćanska zračna odbrana trenutno bori protiv balističkih i krstarećih projektila, kao i bespilotnih letjelica koje su lansirane iz Irana.

Dodaje se da su zvukovi koji su se čuli u različitim dijelovima zemlje rezultat djelovanja sistema zračne odbrane koji su presretali dolazeće projektile.

U ponedjeljak je UAE izvijestio o četiri vala projektila i dronova iz Irana, koji su uzrokovali veliki požar u zoni naftne industrije Fujairah, ključnom energetskom čvorištu na istočnoj obali UAE-a.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana prema Izraelu, kao i prema američkim saveznicima u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredstvom Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.