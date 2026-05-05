Slovenija osudila napad Irana na UAE: Diplomatija nema alternativu

Kemal Zorlak
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije najoštrije je osudilo ponovne napade Irana na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ocijenivši ih direktnim kršenjem međunarodnog prava, javlja Anadolu.
U zvaničnom saopćenju objavljenom putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u, slovenačko ministarstvo izrazilo je punu solidarnost sa Emiratima i njihovim narodom.
"Ovi napadi predstavljaju jasno kršenje suvereniteta i međunarodnog prava. Oni nose rizik od dalje regionalne eskalacije i direktno ugrožavaju globalnu energetsku sigurnost", navodi se u saopštenju.
Zvanična Ljubljana je uputila apel za smirivanje tenzija, naglašavajući da rješenje trenutne krize mora biti postignuto isključivo mirnim putem: "Diplomatija mora prevladati", zaključuje se u objavi Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Slovenije.