Slovenija osudila napad Irana na UAE: Diplomatija nema alternativu Ovi napadi predstavljaju jasno kršenje suvereniteta i međunarodnog prava. Oni nose rizik od dalje regionalne eskalacije i direktno ugrožavaju globalnu energetsku sigurnost, navodi se u saopćenju slovenskog MVP-a

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije najoštrije je osudilo ponovne napade Irana na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ocijenivši ih direktnim kršenjem međunarodnog prava, javlja Anadolu.

U zvaničnom saopćenju objavljenom putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u, slovenačko ministarstvo izrazilo je punu solidarnost sa Emiratima i njihovim narodom.

"Ovi napadi predstavljaju jasno kršenje suvereniteta i međunarodnog prava. Oni nose rizik od dalje regionalne eskalacije i direktno ugrožavaju globalnu energetsku sigurnost", navodi se u saopštenju.

Zvanična Ljubljana je uputila apel za smirivanje tenzija, naglašavajući da rješenje trenutne krize mora biti postignuto isključivo mirnim putem: "Diplomatija mora prevladati", zaključuje se u objavi Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Slovenije.