Centralna komanda SAD-a navodi da su četiri broda onesposobljena od početka blokade u aprilu

CENTCOM: Američka mornarica blokirala 58 brodova na putu ka Iranu Centralna komanda SAD-a navodi da su četiri broda onesposobljena od početka blokade u aprilu

Sjedinjene Američke Države saopštile su u subotu da je 58 komercijalnih plovila, koja su pokušala ući ili izaći iz iranskih luka, preusmjereno u okviru američke pomorske blokade usmjerene na iranski pomorski saobraćaj, prenosi Anadolu.

„Američka pomorska blokada protiv Irana i dalje se u potpunosti provodi“, navela je Centralna komanda SAD-a, poznata i kao CENTCOM, u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj platformi X.

„Do današnjeg dana, snage CENTCOM-a su preusmjerile 58 komercijalnih plovila i onesposobile četiri od 13. aprila, kako bi spriječile brodove da ulaze u iranske luke ili ih napuštaju“, dodaje se u saopštenju.

Regionalne tenzije su naglo eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je najavio produženje primirja bez postavljanja roka.

Sjedinjene Američke Države održavaju pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u moreuzu od 13. aprila.