PSG nakon penala savladao Arsenal i odbranio naslov prvaka Evrope Regularni tok utakmice na Puskas Areni u Budimpešti završen je rezultatom 1:1, a stijelci su bili Havertz i Dembele

BUDIMPEŠTA (AA) – Fudbaleri Paris Saint Germaina odbranili su u subotu naslov prvaka Evrope i osvojili drugu uzastopnu titulu UEFA Lige prvaka u historiji kluba, nakon što su večeras na Puskas Areni u Budimpešti poslije boljeg izvođenja penala savladali Arsenal, javlja Anadolu.

Arsenal je do vodstva stigao već u šestoj minuti susreta kada je Kai Havertz sjajno primio odbijenu loptu, nastavio prodor prema golu protivnika i savladao golmana Matveja Safonova za 1:0.

Parižani su tokom prvog poluvremena imali problema da stvore ozbiljniju priliku, pa se na odmor otišlo s minimalnom prednošću londonskog kluba.

PSG je u nastavku zaigrao znatno ofanzivnije, a pritisak je urodio plodom u 62. minuti. Nakon što je Mosquera u kaznenom prostoru srušio Hviču Kvaratškeliju, sudija je dosudio penal, koji je u pogodak za 1:1 pretvorio Ousmane Dembele.

Do kraja regularnog dijela utakmice, kao ni tokom produžetaka, nije bilo novih pogodaka. Odluka o osvajaču trofeja pala je nakon izvođenja jedanaesteraca, u kojima je PSG bio uspješniji.

Precizni sa bijele tačke za PSG bili su Ramos, Doue, Hakimi i Beraldo, jedino je promašio Mendes. U redovima Arsenala pogodili su Gyokeres, Rice I Martinelli, dok su tragičari bili Rice i Magalhaes.

Paris Saint Germain pod vodstvom Louisa Enriquea tako je odbranio naslov prvaka Evrope, spriječivši ujedno londonski tim da dođe do prvog evropskog naslova.