Arne Slot smijenjen sa klupe engleskog Liverpoola - Engleski velikan potvrdio hitan rastanak s holandskim stručnjakom, proces imenovanja novog šefa stručnog štaba već je započeo

Holandski stručnjak Arne Slot smijenjen je sa dužnosti menadžera Liverpoola, zvanično je potvrdio engleski klub u saopštenju objavljenom u subotu, javlja Anadolu.



Kako se navodi u kratkom klupskom saopštenju, Slot napušta kormilo tima s trenutnim učinkom, a uprava kluba je već pokrenula proceduru za pronalazak i imenovanje njegovog nasljednika.

Iz Liverpoola su se biranim riječima oprostili od dosadašnjeg šefa stručnog štaba, podsjećajući na uspjehe koje je ostvario tokom svog mandata na Anfieldu.

„Odlazi sa titulom Premijer lige iza sebe, uz našu najdublju zahvalnost i poštovanje“, poručili su iz redova engleskog velikana.

