Belgija bilježi rekordan broj iseljavanja građana EU-a u 2024. godini

Rekordan broj građana Evropske unije napustio je Belgiju 2024. godini, navodi se u godišnjem izvještaju koji je u srijedu objavila belgijska agencija za migracije Myria, koja ističe da su nivoi imigracije ostali uglavnom stabilni, prenosi Anadolu.

Ukupno 171.706 stranih državljana imigriralo je u Belgiju 2024. godine, što je brojka koja je u skladu s 2023. godinom, ali iznad nivoa prije pandemije, djelimično odražavajući ranije prilive povezane s ratom u Ukrajini.

Skoro polovina svih novopridošlih došla je iz država članica EU-a, dok je 14 posto poticalo iz evropskih zemalja koje nisu članice EU-a, 17 posto iz Azije, 16 posto iz Afrike i 5 posto s američkog kontinenta, navodi se u izvještaju.

Rumuni su ostali najveća grupa sa 18.845 dolazaka, od kojih su većina muškarci, a zapošljavanje se navodi kao glavni razlog migracije.

Iza njih slijede državljani Francuske, Ukrajine, Holandije, Španije i Maroka. Državljani Francuske činili su najveći broj imigrantica.

U 2024. godini, 91.866 stranaca napustilo je Belgiju, što je brojka koja je uglavnom stabilna u poređenju s prethodnim godinama.

Međutim, građani EU-a činili su rekordan broj odlazaka, pri čemu je 61.338 osoba napustilo zemlju, što je najveća zabilježena brojka do sada.

Rumuni (15.414), Francuzi (10.442) i Holanđani (6.256) bili su glavne nacionalnosti među onima koji su otišli.

„Iseljavanje građana EU-a je složen fenomen koji zavisi od strategija mobilnosti svake nacionalnosti“, navela je agencija Myria.

„Dinamika je promjenjiva i teško predvidiva jer je također povezana s prvobitnim razlozima zbog kojih su ove grupe došle ovdje“, dodaje se.

Agencija je dodala da je stanovništvo Belgije na dan 1. januara 2025. godine iznosilo 11.825.551. To uključuje 1.634.924 strana državljana od ukupno 2.619.289 osoba stranog porijekla, što je brojka koja čini 22 posto stanovništva.