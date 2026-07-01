Palestinska uprava optužila izraelsku vladu da stvara stanje na terenu s ciljem potkopavanja rješenja o dvije države

Palestina upozorila na izraelske planove za preuzimanje 100 lokacija na okupiranoj Zapadnoj obali Palestinska uprava optužila izraelsku vladu da stvara stanje na terenu s ciljem potkopavanja rješenja o dvije države

Palestinska uprava (PA) upozorila je u srijedu na izraelske planove za proširenje naselja kojima je, kako navodi, cilj preuzimanje kontrole nad 100 strateških lokacija širom okupirane Zapadne obale.

U saopćenju koje je prenijela palestinska novinska agencija WAFA, Palestinska uprava navela je da izraelski planovi predstavljaju opasnu eskalaciju i dalje učvršćivanje izraelske politike aneksije i naseljavanja.

Istaknuto je da su ti planovi usmjereni na uništavanje svake prilike za mir i stabilnost.

Palestinska uprava optužila je izraelsku vladu da nastavlja nametati stanje na terenu na palestinskoj teritoriji u pokušaju da potkopa rješenje o dvije države i sve međunarodne napore usmjerene na okončanje okupacije.

Ponovila je da su sve aktivnosti izgradnje naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući Istočni Jerusalem, nezakonite, ništavne i bez pravnog učinka prema međunarodnom pravu.

Naglašeno je da ilegalna naselja krše rezolucije Ujedinjenih nacija, posebno Rezoluciju 2334 Vijeća sigurnosti UN-a te da Izraelu ne daju nikakva suverena prava nad okupiranom palestinskom teritorijom.

Palestinska uprava smatra izraelsku vladu odgovornom za posljedice nastavka širenja naselja, upozoravajući da bi takvi potezi mogli dovesti do dodatne regionalne eskalacije.

Istovremeno je pozvala međunarodnu zajednicu, a posebno administraciju Sjedinjenih Američkih Država, da hitno djeluje kako bi zaustavila aktivnosti izgradnje naselja i primorala Izrael na poštivanje međunarodnog prava.

Izraelski dnevni list "Israel Hayom" objavio je u ponedjeljak da postoji plan za preuzimanje kontrole nad oko 100 strateških tačaka unutar područja A na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema tom izvještaju, ciljane lokacije nalaze se duboko unutar područja A, koje je prema Sporazumu iz Osla II pod punom civilnom i sigurnosnom upravom Palestinske uprave.

Sporazumom iz 1995. godine Zapadna obala podijeljena je na područja A, B i C. Područje A je pod potpunom palestinskom upravom, područje B pod palestinskom civilnom upravom i izraelskom sigurnosnom kontrolom, dok je područje C pod punom izraelskom kontrolom i obuhvata oko 60 posto okupirane Zapadne obale.

Ujedinjene nacije više puta su potvrdile da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nezakonita prema međunarodnom pravu i upozorile da ona potkopavaju izglede za rješenje o dvije države.

Palestinci insistiraju da Istočni Jerusalem bude glavni grad buduće palestinske države, pozivajući se na međunarodne rezolucije koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovu aneksiju iz 1980. godine.