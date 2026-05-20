Propalestinski protest ispred rektorata belgijskog univerziteta: Poziv na potpuni akademski bojkot Izraela Demonstranti kažu da djelimično prekidanje istraživačkih veza nije dovoljno

Propalestinski aktivisti održali su u srijedu protest ispred zgrade rektorata Univerziteta u Gentu (UGent) u Belgiji, pozivajući na potpuni akademski bojkot Izraela, objavila je novinska agencija Belga, javlja Anadolu.

Aktivisti su rekli da je nedavna odluka univerziteta da postepeno ukine pet istraživačkih saradnji s izraelskim partnerima nedovoljna i pozvali su na prekid svih veza.

"Ne samo pet, prekid svih veza", pisalo je na jednom od slogana ispisanih na zgradi, a odnosio se na odluku univerziteta da okonča pet istraživačkih projekata Horizon koje smatra problematičnim.

Univerzitet u Gentu saopćio je da i dalje održava ograničen broj saradnji s partnerima koje ne smatra uključenima u ozbiljna kršenja ljudskih prava.

Dodali su da se neki projekti navedeni na evropskoj istraživačkoj platformi CORDIS ne smatraju direktnom institucionalnom saradnjom.

Rektorica Petra De Sutter izjavila je da lično vjeruje da Izrael više ne bi trebao učestvovati u istraživačkom programu EU Horizont Evropa, napominjući da takve odluke spadaju u nadležnost Evropske komisije.

Univerzitet je osudio protest i rekao da će tražiti uklanjanje aktivista putem pravnog postupka, navodeći kao razlog vandalizam.

Akademska institucija u Gentu je prošle sedmice objavila da će se povući iz pet preostalih istraživačkih projekata EU Horizont u koje su uključeni izraelski partneri, nakon odluke odbora o izlasku iz tih saradnji.

Univerzitet je saopćio da ovaj potez označava posljednju fazu njegovog povlačenja iz takvih partnerstava, ali da će se određena ograničena saradnja nastaviti.