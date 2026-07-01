Planirano je ukidanje stotina visokokvalifikovanih radnih mjesta dok se kompanija udaljava od 'naslijeđenih zadataka na prvoj liniji'

TikTok bi mogao ukinuti oko 300 radnih mjesta u Irskoj Planirano je ukidanje stotina visokokvalifikovanih radnih mjesta dok se kompanija udaljava od 'naslijeđenih zadataka na prvoj liniji'

Očekuje se da će TikTok ukinuti oko 300 radnih mjesta u Irskoj kao dio šireg restrukturiranja svoje globalne divizije za povjerenje i sigurnost.

Kompanija, koja trenutno zapošljava više od 2.000 ljudi u Irskoj, saopštila je da predložene promjene uključuju stvaranje stotina novih specijalističkih radnih mjesta u Dublinu i preraspodjelu postojećeg osoblja.

Međutim, očekuje se da će restrukturiranje ukupno rezultirati neto smanjenjem od oko 300 radnih mjesta.

Glasnogovornik TikToka rekao je u srijedu za javni emiter RTE da je cilj reorganizacije jačanje globalnog operativnog modela kompanije.

„Istražujemo reorganizaciju kako bismo ojačali naš globalni operativni model za povjerenje i sigurnost, uključujući prijedloge za razvoj načina na koji radimo kako bismo osigurali da timovi ostanu skalabilni i agilni, stvaranje stotina novih specijalističkih radnih mjesta ovdje u Dublinu i mogućnosti preraspodjele, te unapređenje sigurnosti platforme kroz najnovije tehnološke inovacije“, rekao je glasnogovornik.

Kompanija je saopštila da trenutno postoji proces kolektivnih konsultacija sa osobljem i da u ovoj fazi ne može pružiti precizne podatke o gubitku radnih mjesta.

Dodala je da bi restrukturiranje preusmjerilo interne resurse sa "naslijeđenih zadataka na prvoj liniji" ka "pozicijama koje zahtijevaju više kvalifikacija, zasnovane na procjeni i specijalizirane pozicije".

Predložene promjene dio su šire reorganizacije unutar TikToka koja je uticala i na druga tržišta.

Irski ministar za javne rashode Jack Chambers rekao je da bi daljnji gubitak radnih mjesta u tehnološkom sektoru bio "vrlo zabrinjavajući".

Također je ukazao na širu ekonomsku neizvjesnost povezanu s umjetnom inteligencijom, rekavši: "To pokazuje neizvjesnost s kojom se naša ekonomija suočava u kontekstu remetilačkog efekta umjetne inteligencije, posebno na tržištu rada."