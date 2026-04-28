Američki razarač presreo tanker koji je plovio prema Iranu Naftni tanker M/T Stream presretnut „nakon što je pokušao isploviti prema iranskoj luci“, saopćila Centralna komanda SAD-a

Američki ratni brod spriječio je tanker sa sirovom naftom da isplovi prema iranskoj luci tokom vikenda, objavila je u ponedjeljak Centralna komanda (CENTCOM), što je najnovije presretanje u okviru tekuće blokade.

„Razarač s navođenim projektilima USS Rafael Peralta (DDG 115) provodi američku blokadu iranskih luka protiv M/T Stream-a nakon što je pokušao isploviti prema iranskoj luci“, naveo je CENTCOM na američkoj društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Saopćeno je da se incident dogodio u nedjelju, ali nisu pruženi dodatni detalji, uključujući lokaciju ili način na koji se saznalo da je M/T Stream plovio prema iranskoj luci. Prema podacima na web stranici Marine Tracker, plovilo je tanker za sirovu naftu.