Američki razarač presreo tanker koji je plovio prema Iranu

Michael Gabriel Hernandez
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Američki ratni brod spriječio je tanker sa sirovom naftom da isplovi prema iranskoj luci tokom vikenda, objavila je u ponedjeljak Centralna komanda (CENTCOM), što je najnovije presretanje u okviru tekuće blokade.
„Razarač s navođenim projektilima USS Rafael Peralta (DDG 115) provodi američku blokadu iranskih luka protiv M/T Stream-a nakon što je pokušao isploviti prema iranskoj luci“, naveo je CENTCOM na američkoj društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.
Saopćeno je da se incident dogodio u nedjelju, ali nisu pruženi dodatni detalji, uključujući lokaciju ili način na koji se saznalo da je M/T Stream plovio prema iranskoj luci. Prema podacima na web stranici Marine Tracker, plovilo je tanker za sirovu naftu.