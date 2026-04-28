Pakistanski ministar vanjskih poslova i generalni sekretar UN-a razgovarali o Bliskom istoku Generalni sekretar UN-a pohvalio je "konstruktivnu ulogu" Pakistana u regionalnoj i globalnoj stabilnosti

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovarali su o sukobu na Bliskom istoku tokom telefonskog razgovora u utorak, javlja Anadolu.

Razmotrili su diplomatske napore i angažman Pakistana s relevantnim stranama, navodi se u saopćenju pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Guterres je pohvalio napore Pakistana i prenio "duboko poštovanje i podršku međunarodne zajednice konstruktivnoj ulozi Pakistana za regionalni i međunarodni mir i stabilnost", navodi se u saopćenju.

Izrazio je "punu podršku" UN-a tekućim naporima Pakistana.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, što je navelo Teheran da odgovori udarima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.

Prekid vatre je proglašen 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori održani u Islamabadu 11. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, uz očekivanje prijedloga Teherana.