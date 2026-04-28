Tony Blair: Trumpov plan za Gazu zaustavio rat, ali je situacija i dalje krhka Bivši britanski premijer kaže da život ostaje očajan za mnoge u Gazi

Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair izjavio je u utorak da je rat Izraela protiv Pojasa Gaze zaustavljen u okviru plana za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ocijenivši da se taj plan bavi korijenima sukoba, ali je upozorio da su uslovi na terenu i dalje teški.

"Razlog zbog kojeg je mirovni plan predsjednika Trumpa uspio dovesti do kraja rata u Gazi jeste taj što je bio zasnovan na strateški koherentnom okviru", rekao je Blair obraćajući se sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, kao član Izvršnog vijeća Trumpovog Odbora za mir.

Pohvalivši plan da je ambiciozniji i zahtjevniji u odnosu na prethodne, rekao je da će trajati jer se bavi uzrocima, a ne samo manifestacijama problema.

"Situacija u Gazi ostaje krhka. Rat je zaustavljen, nasilje je značajno opalo, ali kršenja primirja se nastavljaju", kazao je Blair.

Dodao je da je pomoć u hrani poboljšana, ali je naglasio da život ostaje očajan za mnoge, ukazujući na hitne potrebe u skloništima, zdravstvenoj zaštiti, vodi i sanitaciji.

Istakao je, kako je naveo, značajan napredak u provedbi Trumpovog plana od 20 tačaka, uključujući formiranje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i završetak procjene prije raspoređivanja međunarodnih stabilizacijskih snaga. Naveo je i da je obećano više od sedam milijardi dolara za obnovu Gaze.

Blair je naglasio da su razgovori o demilitarizaciji s Hamasom u toku, uz posredovanje Egipta, Katara i Turske te je pozvao na nastavak političke i finansijske podrške obnovi.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su zvaničnici UN-a upozorili da se situacija u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali postepeno pogoršava, dok regionalne tenzije skreću globalnu pažnju na druge krize.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 818 Palestinaca je ubijeno, a 2.301 ranjen od postizanja primirja između Izraela i Hamasa prošlog oktobra, zasnovanog na Trumpovom planu.

Primirje je postignuto nakon dvogodišnjeg rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno najmanje 72.600 Palestinaca, više od 172.400 je ranjeno, a oko 90 posto civilne infrastrukture je uništeno.