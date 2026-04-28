Sudar se dogodio u ponedjeljak navečer u gradu Bekasi

U sudaru vozova na indonezijskom ostrvu Zapadna Java 14 osoba poginulo Sudar se dogodio u ponedjeljak navečer u gradu Bekasi

Broj poginulih u sudaru dva voza u gradu Bekasi u indonezijskoj provinciji Zapadna Java porastao je na 14, a 84 je povrijeđeno, izvijestili su u utorak državni mediji, pozivajući se na vlasti, u jednoj od najsmrtonosnijih željezničkih nesreća u zemlji posljednjih godina.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer na stanici Istočni Bekasi kada se prigradski voz sudario s vozom za duge relacije, prema državnoj novinskoj agenciji Antara.

Zvaničnici državnog željezničkog operatera PT Kereta Api Indonesia rekli su da su desetine povrijeđenih putnika na liječenju u nekoliko bolnica.

Timovi hitne pomoći, uključujući i Nacionalnu agenciju za potragu i spašavanje (Basarnas), radili su cijelu noć na evakuaciji žrtava, od kojih su neke zahtijevale specijaliziranu medicinsku njegu. Vlasti su saopštile da je preminuli odveden u policijsku bolnicu radi identifikacije.

Zvaničnici su rekli da će svi medicinski i pogrebni troškovi za žrtve biti pokriveni, dok su uspostavljeni centar za hitne intervencije i informativni punktovi za pomoć porodicama.

Željeznički saobraćaj u pogođenom području i dalje je djelimično poremećen, a operacije su ograničene dok istražitelji nastavljaju procjenjivati ​​uzrok sudara.

Indonezijske transportne vlasti saopštile su da su napori za reagovanje u toku, a očekuju se daljnja ažuriranja kako se operacije spašavanja i oporavka nastavljaju.