Nepalski planinar Kami Rita oborio svjetski rekord 32. osvajanjem Everesta Oborio je svoj svjetski rekord za najviše uspona na najviši vrh svijeta

Poznati nepalski planinski vodič, šerpa Kami Rita dosegnuo je po 32. put vrh Mount Everesta, srušivši vlastiti rekord u usponu na najvišu planinu svijeta, potvrdili su zvaničnici u nedjelju, javlja Anadolu.

Njegova ekspedicijska agencija, 14 Peak Expedition, i turistički zvaničnici koji nadgledaju ekspedicije iz baznog kampa Everesta, potvrdili su da je Kami Rita stigao do vrha u 10.12 sati po lokalnom vremenu.

U izvještaju koji je Tashi Lakpa Sherpa, direktor ekspedicije 14 Peaks, podnio terenskoj kancelariji Baznog kampa Everesta Nepalskog odjeljenja za turizam, navodi se da je 56-godišnji planinar stigao do vrha vodeći međunarodni ekspedicijski tim.

"Kami Dai se ponovo popeo", rekao je Khim Lal Gautam, koordinator terenske kancelarije Baznog kampa Everesta i dodao:

"Sada se spušta u bazni kamp zajedno sa svojim timom."

Ovo dostignuće je ojačalo svjetski rekord ovog tihog, ali snažnog vodiča šerpe. Mnogi šerpe kažu da je njegovo dostignuće inspirisalo druge vodiče u vrijeme kada se penjačka industrija suočava s nedostatkom iskusnih vodiča za penjanje, navodeći povećane rizike u planinama zbog povišenih temperatura, nedostatka pouzdanih mogućnosti za posao i socijalne sigurnosti.

Pas Dawa Sherpa je jurio rekord Kami Rite. Ali nije se penjao posljednjih godina.

Kami Rita je rođen u selu Thame u okrugu Solukhumbu 17. januara 1970. godine. Slijedio je svog oca koji je radio na Everestu kao Sirdar, glavni šerpa.

Prvi put se popeo na Mount Everest 1994. godine u dobi od 24 godine. Od tada se vraća na planinu gotovo svake godine, posvećujući svoj život vođenju na velikim visinama i podržavanju sigurnosti i uspjeha penjača iz cijelog svijeta.

Bio je spriječen da ode na planinu tek kada su ekspedicije otkazane zbog planinskih katastrofa - lavina i snježnih oluja, ili pandemije koronavirusa.

Kami Rita drži svjetski rekord za najveći broj pojedinačnih uspona na Everest od maja 2018. godine, konstantno redefinirajući granice ljudske izdržljivosti, otpornosti i profesionalizma u planinarenju.

Njegov posljednji uspon na vrh slijedi nakon njegovog 31. uspona, postignutog 27. maja 2025. godine, dodatno učvršćujući njegovo naslijeđe kao jednog od najvećih planinara u historiji.

Prije nego što se uputio u bazni kamp Everesta. Kami Rita je za Anadolu rekao da se vraća u planine kao dio svog posla, ali ne da bi stvorio svjetski rekord ili prestiž.

"Vođenje klijenata na vrh je moja dužnost. To i radim", rekao je.

U međuvremenu, Lhakpa Sherpa, nepalska penjačica, popela se na Mount Everest po 11. put. Prema Gautamu, Lhakpa je stajala na vrhu Everesta u 9.30 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Više od 70 penjača kreće prema vrhu i planiraju stići tamo danas.