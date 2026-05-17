Nepalski planinar Kami Rita oborio svjetski rekord 32. osvajanjem Everesta

Bhadra Lal Sharma
17 Maj 2026•Ažuriranje: 17 Maj 2026
Poznati nepalski planinski vodič, šerpa Kami Rita dosegnuo je po 32. put vrh Mount Everesta, srušivši vlastiti rekord u usponu na najvišu planinu svijeta, potvrdili su zvaničnici u nedjelju, javlja Anadolu.
Njegova ekspedicijska agencija, 14 Peak Expedition, i turistički zvaničnici koji nadgledaju ekspedicije iz baznog kampa Everesta, potvrdili su da je Kami Rita stigao do vrha u 10.12 sati po lokalnom vremenu.
U izvještaju koji je Tashi Lakpa Sherpa, direktor ekspedicije 14 Peaks, podnio terenskoj kancelariji Baznog kampa Everesta Nepalskog odjeljenja za turizam, navodi se da je 56-godišnji planinar stigao do vrha vodeći međunarodni ekspedicijski tim.
"Kami Dai se ponovo popeo", rekao je Khim Lal Gautam, koordinator terenske kancelarije Baznog kampa Everesta i dodao:
"Sada se spušta u bazni kamp zajedno sa svojim timom."
Ovo dostignuće je ojačalo svjetski rekord ovog tihog, ali snažnog vodiča šerpe. Mnogi šerpe kažu da je njegovo dostignuće inspirisalo druge vodiče u vrijeme kada se penjačka industrija suočava s nedostatkom iskusnih vodiča za penjanje, navodeći povećane rizike u planinama zbog povišenih temperatura, nedostatka pouzdanih mogućnosti za posao i socijalne sigurnosti.
Pas Dawa Sherpa je jurio rekord Kami Rite. Ali nije se penjao posljednjih godina.
Kami Rita je rođen u selu Thame u okrugu Solukhumbu 17. januara 1970. godine. Slijedio je svog oca koji je radio na Everestu kao Sirdar, glavni šerpa.
Prvi put se popeo na Mount Everest 1994. godine u dobi od 24 godine. Od tada se vraća na planinu gotovo svake godine, posvećujući svoj život vođenju na velikim visinama i podržavanju sigurnosti i uspjeha penjača iz cijelog svijeta.
Bio je spriječen da ode na planinu tek kada su ekspedicije otkazane zbog planinskih katastrofa - lavina i snježnih oluja, ili pandemije koronavirusa.
Kami Rita drži svjetski rekord za najveći broj pojedinačnih uspona na Everest od maja 2018. godine, konstantno redefinirajući granice ljudske izdržljivosti, otpornosti i profesionalizma u planinarenju.
Njegov posljednji uspon na vrh slijedi nakon njegovog 31. uspona, postignutog 27. maja 2025. godine, dodatno učvršćujući njegovo naslijeđe kao jednog od najvećih planinara u historiji.
Prije nego što se uputio u bazni kamp Everesta. Kami Rita je za Anadolu rekao da se vraća u planine kao dio svog posla, ali ne da bi stvorio svjetski rekord ili prestiž.
"Vođenje klijenata na vrh je moja dužnost. To i radim", rekao je.
U međuvremenu, Lhakpa Sherpa, nepalska penjačica, popela se na Mount Everest po 11. put. Prema Gautamu, Lhakpa je stajala na vrhu Everesta u 9.30 sati ujutro po lokalnom vremenu.
Više od 70 penjača kreće prema vrhu i planiraju stići tamo danas.