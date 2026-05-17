Xabi Alonso novi trener fudbalera londonskog Chelseaja

Engleski nogometni klub Chelsea imenovao je Xabija Alonsa za novog trenera prve ekipe, a Španac će dužnost preuzeti 1. jula 2026. godine nakon što je potpisao četverogodišnji ugovor.

Alonso, jedan od najcjenjenijih stručnjaka savremenog nogometa, dolazi u londonski klub nakon trenerskog iskustva na najvišem evropskom nivou, uključujući rad u Real Madridu i Bayer Leverkusenu, s kojim je osvojio prvi naslov prvaka Njemačke u historiji kluba, i to bez poraza u sezoni 2023/24.

Iz Chelseaja su naveli da imenovanje Alonsa odražava povjerenje kluba u njegovo bogato iskustvo, trenerske kvalitete i stil igre, kao i liderske sposobnosti i profesionalni integritet, što su bili ključni faktori u odluci da mu se povjeri vođenje tima u narednoj fazi razvoja.

Alonso je poručio da mu je velika čast preuzeti jedan od najvećih klubova svijeta.

„Chelsea je jedan od najvećih klubova u svjetskom nogometu i izuzetno sam ponosan što postajem njegov trener. Iz razgovora s vlasnicima i sportskim rukovodstvom jasno je da dijelimo iste ambicije – želimo izgraditi tim sposoban da se kontinuirano takmiči na najvišem nivou i osvaja trofeje“, rekao je Alonso.

Dodao je da u ekipi vidi veliki potencijal i kvalitet, te naglasio da će fokus biti na napornom radu, izgradnji prave kulture i osvajanju trofeja.

Tokom igračke karijere Alonso je osvojio 17 trofeja za klub i reprezentaciju, uključujući i Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Iz Chelseaja su izrazili uvjerenje da će saradnja s Alonsom donijeti novu uspješnu eru na Stamford Bridgeu.

Londonski "plavci" zaključuju relativno lošu sezonu u engleskoj Premijer ligi gdje zauzimaju devetu poziciju, a poraženi su i u finalu FA kupa od Manchester Cityja u subotu.