Američki izaslanik: Svaki dan je sada važan za svjetliju budućnost Palestinaca Postoji put do mira, poručio je Mike Waltz Vijeću sigurnosti UN-a

Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz rekao je u utorak Vijeću sigurnosti da je svaki dan sada važan u nastojanjima da se osigura trajni mir za Palestince.

"Svaki dan se ili približavamo budućnosti u kojoj Palestinci u Gazi i na Zapadnoj obali žive u slobodi i prosperitetu u miru s Izraelom, ili se vraćamo haosu, raketama, taocima i ruševinama", rekao je Waltz, dodajući da Washington svaki dan radi na "svjetlijoj viziji".

Tvrdi da se vode pregovori između Hamasa i Izraela usred primirja u Gazi

"Od primirja, ostvarili smo značajna konkretna poboljšanja u pristupu humanitarnoj pomoći i isporuci pomoći u Gazi. Svakodnevno se trudimo da taj proces poboljšamo putem centra za civilno-vojnu koordinaciju i svaki dan se trudimo da ga proširimo", rekao je.

"Postoji put do mira", rekao je, dodajući da su finansiranje i partneri za obnovu Gaze spremni i čekaju.

Istakao je masovno vjenčanje za 300 parova u Pojasu Gaze, koje su prošle sedmice organizirali Ujedinjeni Arapski Emirati, a kojem je prisustvovalo 20.000 ljudi, kao pogled u tu budućnost.