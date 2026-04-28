Palestinska ministrica vanjskih poslova: Izrael nastoji izazvati kolaps Palestinske uprave

HAMILTON (AA) - Palestinska ministrica vanjskih poslova Varsen Aghabekian izjavila je u utorak da Izrael svjesno gura Palestince u neizdržive uslove, poručivši Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da izraelska vlada nastoji izazvati kolaps Palestinske uprave.

"Smatra da su haos na Zapadnoj obali, poput razaranja u Gazi, sredstvo da se ljudi natjeraju na odlazak stvaranjem nemogućih uslova života", kazala je Aghabekian.

Dodala je da uskraćivanje palestinskih poreznih prihoda nije samo finansijsko pitanje.

"Uskraćivanje naših poreznih prihoda nije samo finansijsko pitanje. To je egzistencijalna prijetnja palestinskim institucijama i ljudima kojima one služe", istakla je.

Ukazujući na nasilje u palestinskim zajednicama, podsjetila je da su naseljenici 2019. godine ubili 38-godišnjeg Hamdiju Al-Na'sana.

"Prije nekoliko dana, u napadu izraelskih vojnika i naseljenika u blizini škole u Al-Mghayyeru, ubijen je i njegov 14-godišnji sin Aws Al-Na'san. Otac i sin ubijeni u razmaku od nekoliko godina, žrtve istog nasilja“, rekla je.

Naglasila je da je međunarodna zajednica osudila nasilje naseljenika, ali da palestinskim zajednicama nikada nije pružena zaštita koja im pripada i koja im je prijeko potrebna.

Odbacujući, kako je navela, pogrešno tumačenje prirode sukoba, Aghabekian je poručila da se ne radi o vjerskom sukobu te pozvala sve države da odbace tvrdnje da je progon Palestinaca opravdan navodnim sukobom civilizacija.

"Takav narativ ima za cilj da ovaj sukob učini nerješivim i neodgovorno podstiče tenzije među zajednicama širom svijeta", upozorila je.

Osvrnula se i na izjave izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara, navodeći da je pred Vijeće sigurnosti došao da brani ilegalna naselja i negira samo postojanje Palestine.

"Trebao bi pitati svoje okupacione snage, vojne sudove, buldožere i naoružane naseljenike čiju zemlju otimaju i čije živote uništavaju, ako to nisu palestinska zemlja i palestinski životi", rekla je.

Uprkos teškoj situaciji na terenu, Aghabekian je istakla da su Palestinci izabrali drugačiji put.

"Opredijelili smo se da ponovo potvrdimo posvećenost oslobođenju mirnim putem i nedvosmisleno odbacimo nasilje, uz osudu svih napada na civile, bilo palestinske ili izraelske", kazala je.

Na kraju je pozvala na pravedan mir zasnovan na ravnopravnosti.

"Mir je moguć samo među jednakima, a ne između tlačitelja i potlačenih, okupatora i okupiranih. Koliko još ljudi treba da strada da bismo svi izabrali drugačiji put", upitala je Aghabekian.