Američki državni sekretar doveo u pitanje NATO savez usred rata s Iranom

Američki državni sekretar Marco Rubio doveo je u pitanje ulogu NATO-a usred rata s Iranom, kritikujući Španiju zbog uskraćivanja pristupa američkim avionima njenim vojnim bazama tokom sukoba.

"Jedan od razloga zbog kojih sam podržavao NATO bio je taj što nam je omogućavao pravo korištenja baza. Omogućavao nam je baze u Evropi koje možemo koristiti u kriznim situacijama poput one na Bliskom istoku", rekao je Rubio u intervjuu za Fox News, emitovanom u srijedu, ali snimljenom ranije ove sedmice.

"Kada vam NATO partneri uskrate korištenje tih baza, kada nam Španija, na primjer, uskraćuje glavni razlog zbog kojeg je NATO dobar za Ameriku, onda se postavlja pitanje koja je svrha Saveza. Počinje izgledati kao da su saveznici samo kada to njima odgovara", dodao je.

Španija je tokom sukoba s Iranom uskratila američkim vojnim avionima pristup svojim zračnim bazama, što je izazvalo prijetnje iz Washingtona trgovinskim embargom, povlačenjem trupa pa čak i suspenzijom iz NATO-a.

Pojasnivši da u NATO-u postoje zemlje koje su veoma korisne za SAD, Rubio je rekao da su druge poput Španije bile "užasne, jednostavno katastrofalne".

"Koja je svrha članstva u savezu čija je korist za nas upravo pravo korištenja baza ako nam u vrijeme sukoba, poput ovog s Iranom, mogu uskratiti pristup tim bazama? Zašto smo onda tamo? Samo da bismo njih štitili, a ne i ostvarivali vlastite nacionalne interese? To je veoma legitimno pitanje kojim se moramo pozabaviti", rekao je Rubio.