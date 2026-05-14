Wes Streeting kaže da je izgubio povjerenje u liderstvo Keira Starmera

Wes Streeting podnio ostavku na mjesto ministra zdravstva dok raste pritisak na britanskog premijera da odstupi Wes Streeting kaže da je izgubio povjerenje u liderstvo Keira Starmera

Wes Streeting podnio je u četvrtak ostavku na mjesto ministra zdravstva Velike Britanije usred rastućeg pritiska na britanskog premijera nakon izbornog poraza.

U pismu o ostavci Streeting je naveo da je izgubio povjerenje u liderstvo Keir Starmer.

"Gdje nam je potrebna vizija, imamo vakuum. Gdje nam je potrebno usmjerenje, imamo lutanje", naveo je u pismu objavljenom na društvenoj mreži X.

Dodao je: "Sada je jasno da nećete voditi Laburističku stranku na narednim općim izborima."

Streeting je naveo da ono što slijedi treba biti "bitka ideja... Treba biti široka i treba imati najbolje moguće kandidate."

Ostavka je uslijedila nakon izvještaja da se Streeting priprema za izazov Starmerovom liderstvu, dok je premijer pod pritiskom desetina zastupnika koji traže njegovu ostavku.

Ranije ove sedmice četiri niža ministra podnijela su ostavke u vladi.

Pritisak dolazi nakon niza teških poraza za Laburističku stranku na prošlosedmičnim izborima. U Walesu je stranka doživjela historijski poraz na izborima za Senedd, dok je u Škotskoj Scottish National Party zadržala vlast peti uzastopni mandat u škotskom parlamentu.

Izbori održani širom Škotske, Walesa i 136 lokalnih vlasti u Engleskoj predstavljali su najveći izborni test od ubjedljive pobjede Laburističke stranke na općim izborima 2024. godine.

Od tada Starmer poručuje da će "nastaviti upravljati državom" uprkos rastućem pritisku zbog nedavnog izbornog poraza i poziva da podnese ostavku.

Međutim, više od 80 zastupnika, kao i pojedini članovi njegove vlade, pozvali su ga da odmah odstupi ili odredi vremenski okvir za svoj odlazak.