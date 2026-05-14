Araghchi u Indiji: Sada bi svima trebalo biti jasno da je Iran nepobjediv Kao što sam više puta naglašavao, ne postoji vojno rješenje ni za jedno pitanje vezano za Iran, poručio je ministar vanjskih poslova tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a 2026. u Indiji

Ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama, izjavio je u četvrtak iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, prenijeli su iranski mediji.

Govoreći tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a 2026. u Indiji, Araghchi je rekao da je Iran dva puta u manje od godinu dana bio izložen brutalnoj i ilegalnoj agresiji“ SAD-a i Izraela, prenijela je novinska agencija Fars.

Pod temom "Izgradnja za otpornost, inovaciju, saradnju i održivost", ovaj globalni sastanak dolazi usred američko-izraelskog rata s Iranom, koji je počeo 28. februara, ali je trenutno pod prekidom vatre.

"Sada bi svima trebalo biti jasno da je Iran nepobjediv, i kad god je izložen pritisku, on izlazi jači i ujedinjeniji nego prije", kazao je on.

Araghchi je rekao da je Iran spreman da se bori punom snagom u odbrani svoje slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, dok istovremeno ostaje potpuno posvećen diplomatiji.

"Kao što sam više puta naglašavao, ne postoji vojno rješenje ni za jedno pitanje vezano za Iran", rekao je.

"Mi Iranci nećemo popustiti ni pred kakvim pritiskom ili prijetnjom, ali ćemo na poštovanje odgovoriti poštovanjem", dodao je.

Iranski ministar je kazao da su oružane snage zemlje spremne da upute "snažan i razarajući" odgovor stranim agresorima, istovremeno naglašavajući da je iranski narod miroljubiv i da ne teži ratu.

"U ovoj sramotnoj situaciji, mi nismo agresori, već oštećena strana nad kojom je izvršeno nasilje", rekao je on.

Regionalne tenzije su naglo eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre posredovan uz pomoć Pakistana stupio je na snagu 8. aprila, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je objavio da će primirje ostati na snazi na neodređeno vrijeme, uprkos nastavku vojnih tenzija i pomorskih ograničenja u regiji Zaljeva.

Sjedinjene Američke Države održavaju pomorsku blokadu protiv Irana od 13. aprila.