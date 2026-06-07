Centralna komanda tvrdi da je presrela i uništila iranske jednosmjerne jurišne dronove koji su predstavljali prijetnju međunarodnom pomorskom saobraćaju

Američka vojska oborila dva iranska drona iznad Hormuškog moreuza Centralna komanda tvrdi da je presrela i uništila iranske jednosmjerne jurišne dronove koji su predstavljali prijetnju međunarodnom pomorskom saobraćaju

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je u subotu da su američke snage oborile dva iranska jednosmjerna jurišna drona iznad Hormuškog moreuza i da bespilotne letjelice predstavljaju prijetnju međunarodnom pomorskom saobraćaju u strateški važnom plovnom putu, javlja Anadolu.

"Ranije danas, američke snage na Bliskom istoku oborile su dva iranska jednosmjerna jurišna drona koji su prijetili međunarodnom pomorskom prometu u Hormuškom moreuzu", napisao je CENTCOM na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodaje se da američke snage "ostaju u pripravnosti i spremne da nastave odbranu od iranske agresije".

Incident označava posljednji u nizu tenzija između Washingtona i Teherana u regiji.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo niz odmazde koja je proširila nestabilnost u cijeloj regiji.

Iran je, kao odmazdu, potom pokrenuo napade na Izrael i ciljao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, a istovremeno je poremetio i plovidbu kroz moreuz, ključnu rutu za globalne opskrbe energijom.

Primirje je kasnije stupilo na snagu, iako su diplomatski napori za osiguranje šireg sporazuma nastavljeni.