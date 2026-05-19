Američka blokada Irana: CENTCOM preusmjerio 88 brodova u Hormuškom tjesnacu CENTCOM navodi da su američke snage „preusmjerile 88 komercijalnih brodova i onesposobile 4 kako bi osigurale potpuno poštovanje pravila“

Sjedinjene Američke Države saopštile su u utorak da su do sada preusmjerile 88 komercijalnih brodova i onesposobile četiri druga kako bi provele blokadu koju je nametnuo predsjednik Donald Trump za brodove koji putuju u iranske luke i iz njih preko Hormuškog tjesnaca, javlja Anadolu.

„Snage CENTCOM-a preusmjerile su 88 komercijalnih brodova i onesposobile 4 kako bi osigurale potpuno poštovanje pravila“, objavila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) na američkoj društvenoj platformi X.

Regionalne tenzije su ostale visoke otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u zemljama Zaljeva, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, zadržavajući pritom blokadu za brodove koji putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz ovaj strateški plovni put.

Hormuški tjesnac je jedna od ključnih svjetskih energetskih tačaka zagušenja, koja povezuje Zaljev s Omanskim zaljevom i međunarodnim tržištima. Poremećaji u ovom području podstakli su zabrinutost oko globalnog snabdijevanja naftom, gorivom i plinom od početka rata u Iranu.