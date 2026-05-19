UN veoma zabrinut za sigurnost svih na humanitarnoj Globalnoj flotili Sumud koja ide prema Gazi Međunarodno pravo na otvorenom moru mora se poštovati, poručio glasnogovornik

Ujedinjene nacije su u utorak saopćile da su veoma zabrinute za sigurnost aktivista na brodu Globalne flotile Sumud koja je bila na putu ka Gazi, nakon što je Izrael preuzeo kontrolu nad konvojem.

"Veoma smo zabrinuti za sigurnost svih koji su na brodu. Oni moraju biti zaštićeni i moraju biti sigurni", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare, dodajući da se međunarodno pravo na otvorenom moru mora poštovati.

Na pitanje da li će generalni sekretar UN-a Antonio Guterres insistirati na pitanju da li privođenje aktivista flotile predstavlja kršenje međunarodnog prava, Dujarric je rekao da nema sve detalje o tome kako je ovo izvedeno, ali da ne izgleda da je urađeno uz puno poštivanje međunarodnog prava.

Dujarric je također ponovio pozive Izraelu da olakša ograničenja za ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

"Najbolji način da se humanitarna pomoć dostavi jeste kroz zvanične kanale, a da bi se to dešavalo u većem obimu, potrebno je da Izrael ukloni niz prepreka i barijera koje su na snazi i koje nam ne dozvoljavaju da unesemo pomoć koja je potrebna", rekao je.

Dujarric je istakao kritičan nedostatak rezervnih dijelova za generatore i pumpe, gomilanje čvrstog otpada te nedostatak materijala potrebnih za obnovu skloništa u velikim razmjerama u opkoljenoj enklavi.