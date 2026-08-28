Tekke preuzeo odgovornost za težak poraz od Ferencvarosa i nakon 18 mjeseci na klupi Trabzonspora odlučio podnijeti ostavku

Trener Trabzonspora Fatih Tekke podnio ostavku Tekke preuzeo odgovornost za težak poraz od Ferencvarosa i nakon 18 mjeseci na klupi Trabzonspora odlučio podnijeti ostavku

Trener Trabzonspora Fatih Tekke podnio je ostavku, javlja Anadolu.

U Trabzonsporu, koji je u revanš utakmici play-offa Evropske lige poražen od mađarskog Ferencvarosa rezultatom 4:0 i tako eliminisan nakon što je u prvoj utakmici izgubio 1:0, 48-godišnji trener je nakon utakmice izjavio da je podnio ostavku.



"Imali smo veoma tužnu noć. Naravno, za to smo odgovorni ja i moj stručni štab. Priredili smo veoma tužnu noć i našoj zemlji i našem klubu. Zapravo, sve do crvenog kartona, ono što smo pružali bilo je veoma pozitivno i činilo se da će utakmica za nas krenuti u dobrom smjeru. Počeli smo veoma dobro, ali na kraju nismo uspjeli izboriti plasman u Evropsku ligu", rekao je.

Kazao je da je 18 mjeseci, zajedno sa svojim stručnim štabom, danonoćno radio na tome da unaprijedi ekipu i ostvari što bolje rezultate.

"Ekipa će definitivno biti mnogo bolja. U to nema nikakve sumnje. Ali da ne dužim, niko nije znao za ovo. Od ovog trenutka podnosim ostavku nakon 18 mjeseci provedenih na ovoj funkciji. Smatram da imam pravo da sebi izreknem ovu kaznu", rekao je navodeći da "postoje utakmice koje čovjeka veoma povrijede."



"Upravo smo doživjeli jednu od njih. Ne možemo protiv onoga što nam je sudbina namijenila. Nažalost, moram napustiti funkciju na koju sam bio veoma ponosan. Uradili smo mnogo vrijednih stvari, ali, nažalost, želim saopćiti da od ovog trenutka podnosim ostavku."

Navodeći da je poraz od Ferencvarosa neprihvatljiv, Tekke je rekao:

"Svima govorim jednu stvar: porazi pripadaju meni i mom stručnom štabu, a pobjede mojim igračima. Nesreće i pehovi koji se dešavaju tokom utakmice mogu se prihvatiti, ali ja ovo ne mogu prihvatiti. Ne mogu ni mirno spavati zbog toga. Zato neka mi svi oproste. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći. Danas jedna greška ponekad može dovesti do ovakvog ishoda. Tu se ništa ne može učiniti."



Tekke je naglasio da Trabzonspor ima veoma kvalitetan i snažan igrački kadar.

"Imamo veoma snažan i vrijedan kadar. To je ekipa i struktura koja može Trabzonspor odvesti korak naprijed. Ali postoje utakmice koje jednostavno ne mogu prihvatiti. Neko mora preuzeti odgovornost za ovaj poraz i, kao i uvijek, ja je preuzimam jer smatram da je to ispravno", naglasio je.



Zahvalio se upravi, predsjedniku i svima koji su im pružali podršku.



"Pred Trabzonsporom je svijetla budućnost. Tužan dio svega ovoga je što ću biti odvojen od Trabzona, ali takav je život i to treba prihvatiti. Nema smisla forsirati nešto što bi moglo naštetiti Trabzonsporu. Svojim igračima i cijeloj porodici Trabzonspora želim mnogo uspjeha u nastavku. Neka mi svi još jednom oproste. Sa svoje strane svima sve opraštam", dodao je Tekke.

