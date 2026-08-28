Predsjednik Crne Gore sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu zbog navoda o hibridnom djelovanju Premijer Spajić iznio navode o koordinisanom hibridnom djelovanju država iz regije čiji je cilj destabilizacija Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je za ponedjeljak, 31. augusta, hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost nakon što je premijer Milojko Spajić iznio navode o postojanju ozbiljnih bezbjednosnih informacija o koordinisanom hibridnom djelovanju čiji je cilj destabilizacija države.

Iz Kabineta predsjednika saopćeno je da će na sjednicu biti pozvani čelnici bezbjednosnog sektora od kojih će biti zatražene precizne informacije o svim iznesenim navodima, kao i cjelovita procjena bezbjednosne situacije.

"Predsjednik Vlade juče je saopštio da postoje ozbiljne bezbjednosne operativne informacije o koordinisanom hibridnom djelovanju čiji je cilj destabilizacija Crne Gore. Imajući u vidu iznesene tvrdnje od strane Premijera o takvom djelovanju, postavlja se pitanje šta nadležne institucije preduzimaju tim povodom", navodi se u saopćenju.

Kabinet predsjednika izrazio je dodatnu zabrinutost zbog medijskih navoda da se visoki funkcioner Vlade nalazi pod uticajem osoba iz kriminalnih struktura.

"Javnost ima pravo da zna o kojem je funkcioneru riječ i ko snosi odgovornost ukoliko su takva saznanja bila poznata prilikom njegovog imenovanja ili tokom obavljanja funkcije, kao i šta su nadležne institucije preduzele", navodi se.

Istovremeno, iz Kabineta su poručili da se ozbiljna bezbjednosna pitanja ne smiju koristiti u dnevno-političke svrhe niti za političke obračune.

"Pitanja koja se tiču bezbjednosti i stabilnosti države moraju se razmatrati odgovorno, na osnovu činjenica i kroz institucije sistema", zaključuje se u saopćenju.

Crnogorski premijer Milojko Spajić saopćio je u četvrtak kako ima ozbiljne informacije iz sigurnosnog sektora da će ispunjavanje uvjeta za punopravno članstvo Crne Gore u EU biti praćeno koordiniranim hibridnim napadima na tu zemlju, u koje su, kako je rekao, uključeni dužnosnici najmanje dvije države iz regije

