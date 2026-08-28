Braća i njihov rođak ubijeni ispred kuće u Al-Qarari, sjeverno od Khan Younisa

Tri Palestinca iz iste porodice poginula u napadu izraelskog drona na jugu Gaze Braća i njihov rođak ubijeni ispred kuće u Al-Qarari, sjeverno od Khan Younisa

Tri Palestinca iz iste porodice poginula su u petak u napadu izraelskog drona u Al-Qarari, sjeverno od Khan Younisa u južnom dijelu Pojasa Gaze, navode medicinski i lokalni izvori.

Medicinski izvor iz bolnice Nasser rekao je za Anadolu da su tijela trojice Palestinaca prebačena u ovu ustanovu nakon izraelskog udara u blizini raskrsnice Al-Matahin u Al-Qarari.

Svjedoci i lokalni izvori rekli su za Anadolu da su žrtve dvojica braće i njihov rođak iz porodice Abdeen.

Izraelski dron pogodio ih je dok su se nalazili ispred svoje kuće, usmrtivši svu trojicu, navode izvori.

U centralnom dijelu Gaze, jedan Palestinac je lakše do umjereno povrijeđen u vatri iz izraelskih vojnih vozila istočno od Deir al-Balaha, prema navodima medicinskog izvora iz bolnice Mučenika Al-Aqse.

Izraelska vojna vozila također su otvorila žestoku vatru južno od Khan Younisa, dok su izraelski ratni brodovi pucali prema obali ovog grada, pri čemu nije bilo prijavljenih povrijeđenih.

Napadi su uslijedili uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa Izraelu da obustavi udare na Pojas Gaze.

U intervjuu 17. augusta za američki emiter Fox News, Trump je rekao da Izrael „ne bi trebao izvoditi udare u Gazi“.

Također je kazao da se Hamas složio da preda oružje u okviru njegovog plana usmjerenog na okončanje rata u enklavi.

Sporazum o prekidu vatre na snazi je od 10. oktobra 2025. godine, ali su u izraelskim kršenjima tog sporazuma od tada ubijena 1.303 Palestinca, dok je 4.336 povrijeđeno, a stotine tijela izvučene su iz ruševina.

Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio oko 73.438 Palestinaca i povrijedio 174.447 drugih u Pojasus Gaze, podaci su Ministarstva zdravstva ove enklave.