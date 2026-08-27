Besiktas doveo Ernesta Pokua na posudbu iz Bayer Leverkusena Sporazum o posudbi holandskog krilnog igrača uključuje uslovnu opciju kupovine

Turski superligaš Besiktas objavio je u četvrtak potpisivanje ugovora o posudbi holandskog krilnog igrača Ernesta Pokua iz njemačkog bundesligaša Bayer Leverkusena, javlja Anadolu.

"Postignut je sporazum sa Bayer 04 Leverkusenom o transferu profesionalnog fudbalera Ernesta Pokua, koji uključuje uslovnu opciju kupovine", navodi se u saopćenju Besiktasa.

"Želimo Ernestu Pokuu, za kojeg vjerujemo da će značajno doprinijeti našem klubu, mnogo uspjeha u našem prestižnom dresu i s poštovanjem obavještavamo javnost o ovome."

Klubovi nisu zvanično otkrili finansijske uslove ugovora niti uslove klauzule o kupovini.

Mediji su naveli da će Besiktas platiti tri miliona eura za posudbu, dok sporazum uključuje opciju kupovine od 20 miliona eura, koja bi postala obavezna ako se ispune određeni uslovi.

Dvadesetdvogodišnjak je prešao u Bayer Leverkusen iz holandskog kluba AZ Alkmaar u ljeto 2025. godine.

Poku je prošle sezone odigrao 29 utakmica u Bundesligi za Bayer Leverkusen, postigavši ​​pet golova i upisavši pet asistencija.

Holandski reprezentativac do 21 godine može igrati na oba krila.