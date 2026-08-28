- Većina djece pritvorena je u zatvorima Megiddo i Ofer, navodi palestinska organizacija za prava zatvorenika - Izraelske snage u prvoj polovini 2026. godine pritvorile 276 palestinske djece

Oko 370 palestinske djece nalazi se u izraelskim zatvorima - Većina djece pritvorena je u zatvorima Megiddo i Ofer, navodi palestinska organizacija za prava zatvorenika - Izraelske snage u prvoj polovini 2026. godine pritvorile 276 palestinske djece

Oko 370 palestinske djece nalazi se u izraelskim zatvorima, većinom u zatvorima Megiddo i Ofer, navodi se u novom izvještaju Palestinskog centra za zagovaranje prava zatvorenika.

Ta djeca dio su grupe od više od 9.400 palestinskih zatvorenika i pritvorenika koje je Izrael držao početkom augusta, saopćila je organizacija za ljudska prava.

U izvještaju se navodi da pritvaranje palestinske djece u Izraelu više nije ograničeno na pojedinačne slučajeve, već je postalo učestala pojava tokom kampanja hapšenja širom okupirane Zapadne obale i istočnog Jerusalema.

Dodaje se da su izraelske snage samo tokom prvih šest mjeseci ove godine pritvorile 276 palestinske djece.

Organizacija je također ukazala na nastavak primjene administrativnog pritvora u Izraelu, koji omogućava držanje Palestinaca bez optužnice ili suđenja, na obnovljive periode, na osnovu dokaza koji nisu javno objavljeni.

Palestinske i međunarodne organizacije za ljudska prava u više navrata optužile su izraelske vlasti da pritvorenike, uključujući maloljetnike, izlažu teškim uslovima i uskraćuju im adekvatnu hranu i medicinsku njegu.