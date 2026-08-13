Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villu rezultatom 2:1.

Francuski prvak poveo je u prvom dijelu utakmice preko Khviche Kvaratskhelije, ali je osvajač Evropske lige Aston Villa do odlaska na odmor uspjela izjednačiti. Za engleski tim pogodak je postigao 17-godišnji Brian Madjo u 45. minuti.

PSG je do pobjedničkog gola stigao u 61. minuti. Desire Doue je zatresao mrežu, a nakon VAR provjere njegov pogodak je priznat.

Aston Villa je u završnici pokušala doći do izjednačenja, a najbolju priliku imao je Emiliano Buendia, čiji je udarac glavom završio pored gola.

PSG je tako osvojio treći trofej u 2026. godini, nakon titula prvaka Evrope i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend ih očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa.

PSG je postao tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa, nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom, 2016. i 2017.