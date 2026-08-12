Aktuelni prvak Lige prvaka želi odbraniti trofej, dok se pobjednik Evropske lige vraća u Superkup prvi put nakon 1982. godine

PSG i Aston Villa igraju za trofej UEFA Superkupa Aktuelni prvak Lige prvaka želi odbraniti trofej, dok se pobjednik Evropske lige vraća u Superkup prvi put nakon 1982. godine

Pobjednik UEFA Lige prvaka Paris Saint-Germain (PSG) sastat će se u srijedu u Salzburgu s pobjednikom Evropske lige Aston Villom u utakmici za trofej UEFA Superkupa.

Susret na Stadionu Salzburg, poznatom i kao Red Bull Arena, počinje u 21 sat.

PSG je izborio nastup u Superkupu nakon što je odbranio titulu prvaka Evrope. Pariski klub je u finalu u Budimpešti savladao Arsenal s 4:3 nakon penala, poslije neriješenih 1:1 u regularnom dijelu i produžecima.

Aston Villa je mjesto u Superkupu osigurala pobjedom nad njemačkim Freiburgom rezultatom 3:0 u finalu Evropske lige u Istanbulu. Strijelci za engleski klub bili su Youri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers, čime je Villa prvi put osvojila trofej ovog takmičenja.

PSG će pokušati postati tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa, nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom, 2016. i 2017.

Francuski klub je prošle godine osvojio Superkup nakon što je Tottenham Hotspur savladao poslije penala. Utakmica je tada završena rezultatom 2:2.

Aston Villa će drugi put igrati u Superkupu. Engleski klub je trofej osvojio 1982. godine nakon što je u dvomeču bio bolji od Barcelone ukupnim rezultatom 3:1.

PSG i Aston Villa posljednji put sastali su se u četvrtfinalu Lige prvaka u sezoni 2024/25. PSG je u prvom meču u Parizu slavio sa 3:1, dok je Aston Villa u revanšu na Villa Parku pobijedila sa 3:2. Parižani su tako prošli dalje ukupnim rezultatom 5:4.

PSG s ograničenim vremenom za pripreme

PSG je imao malo vremena za pripremu utakmice nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Šest igrača francuskog kluba bilo je aktivno do posljednjeg vikenda Mundijala, uključujući pet reprezentativaca Francuske i španskog veznjaka Fabiana Ruiza, koji je sa Španijom osvojio naslov svjetskog prvaka.

Od finala Svjetskog prvenstva do utakmice Superkupa prošla su samo 24 dana, zbog čega su pojedini igrači imali veoma malo vremena za oporavak pred novu sezonu evropskih klupskih takmičenja.

Uprkos otežanim pripremama, trener PSG-a Luis Enrique uvrstio je najvažnije igrače u ekipu koja je otputovala u Salzburg.

Aston Villa s izmijenjenim sastavom

Trener Aston Ville Unai Emery bio je primoran značajno izmijeniti sastav nakon što je prošle sezone ekipu odveo do četvrtog mjesta u Premier ligi i trofeja Evropske lige.

Morgan Rogers prešao je u Chelsea za rekordnih 117 miliona funti (158 miliona dolara), dok je Youri Tielemans za 35 miliona funti (47 miliona dolara) prešao u Manchester United.

Lucas Digne napustio je Villu i prešao u PSG te bi u srijedu mogao nastupiti protiv bivšeg kluba.

Amadou Onana i novo pojačanje Johan Manzambi neće igrati zbog povreda, dok su učesnici Svjetskog prvenstva Ezri Konsa, Ollie Watkins i Emiliano Martinez i dalje na produženom odmoru.

Aston Villa je dodatno ojačala ekipu dovođenjem nekoliko igrača, među kojima su Joao Gomes, Alejandro Garnacho i Modou Keba Cisse, koji su uvršteni u sastav za utakmicu.

Somalijski sudija prvi neevropski arbitar u Superkupu

Utakmicu će suditi somalijski arbitar Omar Artan, koji će postati prvi neevropski sudija koji je vodio jednu utakmicu UEFA Superkupa.

Artan je bio određen za sudiju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, ali mu je 6. juna uskraćen ulazak u Sjedinjene Američke Države, uprkos važećoj vizi.

UEFA ga je pet dana kasnije imenovala za glavnog sudiju utakmice Superkupa, nakon konsultacija s Afričkom fudbalskom konfederacijom (CAF).