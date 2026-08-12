Žuto-plavi dogovorili jednogodišnji ugovor s belgijskim napadačem uz opciju produženja na još jednu sezonu

Fenerbahce doveo Romelua Lukakua iz Napolija Žuto-plavi dogovorili jednogodišnji ugovor s belgijskim napadačem uz opciju produženja na još jednu sezonu

Turski klub Fenerbahce u srijedu je objavio da je doveo belgijskog napadača Romelua Lukakua iz italijanskog Napolija.

Tridesettrogodišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu sezonu.

"Čast mi je i privilegija pridružiti se vašem klubu. Drago mi je što sam dio tako snažnog tima. Sto posto sam spreman i jedva čekam da počnem", rekao je Lukaku u videu koji je objavio Fenerbahce.

Lukaku je rekao da je povratak u Tursku za njega također "emotivan trenutak", jer je tamo živio kao dijete.

"Za mene je ovo također emotivan trenutak jer se, nakon mnogo godina, vraćam u Tursku, gdje sam živio kao dječak", rekao je.

Lukakuov otac Roger igrao je za turski prvoligaški klub Genclerbirligi iz Ankare tokom sezone 1996/97. Romelu je kao dijete provodio vrijeme s njim u prostorijama kluba.

Fenerbahce nije objavio vrijednost transfera, ali mediji navode da će istanbulski klub Napoliju platiti 5,1 miliona eura (šest miliona eura), uz bonuse.

Avion s Lukakuom trebao bi, prema navodima kluba, sletjeti na istanbulski aerodrom "Sabiha Gokcen" u srijedu u 21 sat po lokalnom vremenu.

Lukaku je profesionalnu karijeru počeo u belgijskom Anderlechtu, prije nego što je 2011. prešao u Chelsea.

Kasnije je u Engleskoj igrao za West Bromwich Albion, Everton i Manchester United, dok je u Italiji nastupao za Inter, Romu i Napoli.

Lukaku je tokom klupske karijere postigao 316 golova, uključujući 18 u Ligi prvaka.

Lijevonogi napadač najbolji je strijelac belgijske reprezentacije svih vremena s 93 gola, a pomogao je svojoj zemlji da osvoji treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018.

Na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2026. postigao je tri gola u šest nastupa, a Belgija je u četvrtfinalu izgubila od kasnijeg prvaka Španije rezultatom 2:1.