Fenerbahce doveo Romelua Lukakua iz Napolija

Halis Sünnetci
12. august 2026.•Ažuriranje: 12. august 2026.
Turski klub Fenerbahce u srijedu je objavio da je doveo belgijskog napadača Romelua Lukakua iz italijanskog Napolija.
Tridesettrogodišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu sezonu.
"Čast mi je i privilegija pridružiti se vašem klubu. Drago mi je što sam dio tako snažnog tima. Sto posto sam spreman i jedva čekam da počnem", rekao je Lukaku u videu koji je objavio Fenerbahce.
Lukaku je rekao da je povratak u Tursku za njega također "emotivan trenutak", jer je tamo živio kao dijete.
"Za mene je ovo također emotivan trenutak jer se, nakon mnogo godina, vraćam u Tursku, gdje sam živio kao dječak", rekao je.
Lukakuov otac Roger igrao je za turski prvoligaški klub Genclerbirligi iz Ankare tokom sezone 1996/97. Romelu je kao dijete provodio vrijeme s njim u prostorijama kluba.
Fenerbahce nije objavio vrijednost transfera, ali mediji navode da će istanbulski klub Napoliju platiti 5,1 miliona eura (šest miliona eura), uz bonuse.
Avion s Lukakuom trebao bi, prema navodima kluba, sletjeti na istanbulski aerodrom "Sabiha Gokcen" u srijedu u 21 sat po lokalnom vremenu.
Lukaku je profesionalnu karijeru počeo u belgijskom Anderlechtu, prije nego što je 2011. prešao u Chelsea.
Kasnije je u Engleskoj igrao za West Bromwich Albion, Everton i Manchester United, dok je u Italiji nastupao za Inter, Romu i Napoli.
Lukaku je tokom klupske karijere postigao 316 golova, uključujući 18 u Ligi prvaka.
Lijevonogi napadač najbolji je strijelac belgijske reprezentacije svih vremena s 93 gola, a pomogao je svojoj zemlji da osvoji treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018.
Na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2026. postigao je tri gola u šest nastupa, a Belgija je u četvrtfinalu izgubila od kasnijeg prvaka Španije rezultatom 2:1.