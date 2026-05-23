Fenerbahce kritikovao Euroligu zbog problema s ulaznicama za Final Four Turski klub tvrdi da su tehnički i operativni propusti izazvali velike probleme uoči polufinala protiv Olympiacosa

Član uprave Fenerbahcea traži objašnjenje zbog navoda da je oko 5.000 navijača Olympiacosa bez ulaznica pušteno u dvoranu tokom polufinala Final Foura

Fenerbahce Beko je u subotu kritikovao Euroligu zbog, kako je naveo, neprihvatljivih tehničkih i operativnih propusta tokom procesa distribucije ulaznica za polufinale Final Foura protiv Olympiacosa.

U saopćenju objavljenom na zvaničnoj stranici kluba, Fenerbahce je naveo da su problemi koji su počeli noć prije polufinala 22. maja eskalirali do kolapsa sistema za ulaznice i trajali sve do početka utakmice, dodajući da se u jednom trenutku čak razgovaralo o odgađanju meča.

Klub je saopćio da je njegov primarni cilj nakon potvrde učesnika Final Foura bio osigurati što više ulaznica za navijače i omogućiti im ulazak u dvoranu "sigurno, nesmetano i bez problema".

"Međutim, lanac tehničkih i operativnih problema koji je počeo na strani Eurolige večer prije utakmice i doveo do kolapsa sistema za ulaznice nije mogao biti riješen do početka meča", navodi se u saopćenju.

Fenerbahce je naveo da su klupski zvaničnici i zaposlenici, uključujući članove uprave Adema Koza i Cema Ciritcija, tokom cijelog dana bili angažovani oko dvorane, ulaza i kontrolnih punktova kako bi pomogli u rješavanju problema i spriječili da navijači budu pogođeni situacijom.

Klub je dodao da su neposredno prije početka utakmice uloženi dodatni napori kako bi se omogućio ulazak navijačima koji nisu završili proces preuzimanja ulaznica ili nisu mogli pristupiti svojim kartama.

Prema saopćenju, svi podaci o navijačima koji su zatražili i platili ulaznice putem kluba u potpunosti su podijeljeni s organizatorima Eurolige, ali su poremećaji nastali, jer se distribucija ulaznica za Final Four odvijala kroz više kanala i sistema koji nisu bili pod kontrolom kluba.

Fenerbahce je naveo da će pokrenuti administrativne i pravne postupke u ime navijača pogođenih onim što je nazvao "neprihvatljivim procesom".

U odvojenim objavama na društvenoj mreži X, član uprave Cem Ciritci također je kritikovao organizaciju događaja Final Foura u Atini, navodeći da su navijači Fenerbahcea s važećim ulaznicama ostavljeni da čekaju ispred dvorane uprkos tome što su prevalili velike udaljenosti da bi prisustvovali utakmici.

Ciritci je rekao da su porodice bile razdvojene i da je raspored sjedenja postao haotičan, dodajući da su navijači rivalskog kluba viđeni u sektorima predviđenim za navijače Fenerbahcea.

Pozvao se i na navode koji kruže među navijačima i u javnosti da je oko 5.000 navijača Olympiacosa bez ulaznica pušteno u dvoranu, pozivajući organizatore EuroLeague da pruže "jasno, konkretno i zadovoljavajuće objašnjenje".

"Ako je tačno da su osobe bez ulaznica puštene unutra dok su navijači s ulaznicama ostali vani, onda ovo više nije samo organizacijski propust, već direktno kršenje prava navijača i slom organizacijskog kredibiliteta", rekao je.

U posebnom saopćenju, Ciritci je branio nedavno potpisani desetogodišnji licencni ugovor Fenerbahce Beka s Euroligom, navodeći da kritike koje povezuju taj sporazum s prigovorima kluba na organizaciju Final Foura predstavljaju "nepotpuno razumijevanje" problema.

Kazao je da ostanak dijelom Eurolige ne znači prihvatanje svakog aspekta organizacije, već omogućava klubu da zadrži utjecaj i traži odgovornost unutar evropske košarke.

Klub se također izvinio navijačima koji su doputovali podržati tim, ali su imali poteškoća pri ulasku u dvoranu.