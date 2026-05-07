Paris Saint Germain remijem u Munchenu izborio finale Lige prvaka Strijelac pogotka za PSG bio je Ousmane Dembele u četvrtoj, a pogotka za domaćina Bayern Munchen bio je Harry Kane u 94. minuti

Aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain izborio je plasman u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom polufinalnom susretu na minhenskoj Allianz Areni remizirao s Bayernom (1:1). Zahvaljujući pobjedi iz prvog meča u Parizu (5:4), francuski tim je s ukupnim rezultatom osigurao prolazak u finale, gdje ih čeka ekipa Arsenala, javlja Anadolu.



Za razliku od prvog meča prepunog golova, revanš u Munchenu donio je znatno oprezniju i taktički zatvoreniju utakmicu. Gosti su do prednosti stigli već u četvrtoj minuti kada je gruzijski reprezentativac Khvicha Kvaratskhelia uposlio Ousmanea Dembelea na drugoj stativi, a francuski napadač bez problema savladao Manuela Neuera za rano vodstvo PSG-a.



Bayern je tokom susreta pokušavao doći do povratka, a domaći fudbaleri su u 31. minuti žestoko protestovali tražeći penal zbog navodnog igranja rukom Joãa Nevesa u kaznenom prostoru. Ipak, glavni sudija nije pokazao na bijelu tačku.



Rezultat se nije mijenjao sve do same završnice. Tračak nade za Bayern donio je Harry Kane pogotkom u 94. minuti za 1:1, ali to nije bilo dovoljno za produžetke.

Ovogodišnje finale Lige prvaka na rasporedu je 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti gdje će snage odmjeriti Arsenal i PSG.