Fox News: Trump vidi potencijalni sporazum s Iranom u roku od sedmice dana Američki predsjednik "oprezno optimističan... Pitao sam ga koji bi bio vremenski okvir, on kaže da je to sedmica dana da se sve završi", kaže novinar

Predsjednik Donald Trump vjeruje da bi potencijalni sporazum s Iranom mogao biti finaliziran u roku od "sedmice dana", rekao je u srijedu Bret Baier iz Fox Newsa.

"Pa, nedavno sam telefonski razgovarao s predsjednikom i on je optimističan u vezi s ovim sporazumom, ovim memorandumom o razumijevanju, misli da će to dovesti do stvari.

On je oprezno optimističan, trebao bih reći... Pitao sam ga, koji bi bio vremenski okvir, on kaže da je to sedmica dana da se sve završi", rekao je Baier tokom prijenosa vijesti uživo.