Tusk: Obustava dolaska američkih trupa u Poljsku je samo logistika Varšava je nastojala privući dodatne američke trupe usred sve veće neizvjesnosti oko dugoročnih obaveza Amerike prema Evropi pod predsjednikom Trumpom

Nakon izvještaja da su Sjedinjene Američke Države otkazale planirano raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljskoj, poljski premijer Donald Tusk izjavio je u petak da je taj potez "čisto logistički" i da ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, prenosi Anadolu.

"Dobio sam uvjerenja da su ove odluke logističke prirode i da neće direktno utjecati na sposobnosti odvraćanja ili našu sigurnost", rekao je Tusk novinarima. "Sve je pod kontrolom."

Ovi komentari uslijedili su nakon što su američki mediji izvijestili da je ministar odbrane Pete Hegseth obustavio planirano devetomjesečno rotaciono raspoređivanje u Poljskoj, koje je uključivalo vojnike iz 1. konjičke divizije sa sjedištem u Teksasu.

Prema pisanju lista "Army Times", trupe su se pripremale za raspoređivanje kada je operacija iznenada obustavljena, što je izazvalo zabunu među američkim i evropskim zvaničnicima oko toga da li ovaj potez odražava širi zaokret u vojnom stavu Washingtona prema Evropi.

Poljski ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz također je pokušao smiriti zabrinutost, tvrdeći da se "ništa ne mijenja" kada je riječ o američkom vojnom prisustvu u Poljskoj.

"Ovo pitanje se ne odnosi na Poljsku", napisao je Kosiniak-Kamysz na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, povezujući ovaj potez s ranijom odlukom SAD-a da smanji broj vojnika u Njemačkoj za oko 5.000 pripadnika.

"Sada je u toku implementacija te odluke", rekao je on, dodajući da taj proces "može indirektno utjecati na odluke koje se tiču rotacija".

Poljska trenutno ugošćuje oko 10.000 američkih vojnika na rotacionoj bazi, što je čini jednim od najvećih vojnih čvorišta Washingtona u Evropi i temeljcem istočnog krila NATO-a od ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu 2022. godine.

Varšava je uložila velika sredstva u vojnu infrastrukturu i izdatke za odbranu, izdvajajući blizu 5 posto BDP-a za odbranu ove godine, što je najviši nivo u NATO-u u odnosu na ekonomski učinak.

Trump je prošle sedmice izjavio da bi mogao premjestiti trupe povučene se iz Njemačke u Poljsku, što je pojačalo nade u Varšavi da bi zemlja mogla postati još važnije američko vojno čvorište.

Međutim, izvještaji o obustavljenom raspoređivanju izazvali su nelagodu među saveznicima u NATO-u koji su već zabrinuti zbog strateških prioriteta Washingtona i mogućnosti smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi.

Ova odluka naišla je na kritike pojedinih američkih sigurnosnih zvaničnika.

Penzionisani general-pukovnik Ben Hodges izjavio je za "Politico" da američko vojno prisustvo u Evropi postoji kako bi "odvratilo Ruse, zaštitilo strateške interese Amerike i ulilo sigurnost saveznicima".

"A sada je nestao veoma važan resurs koji je dolazio da bude dio tog odvraćanja", rekao je Hodges, napominjući da je Poljska dosljedno među najlojalnijim saveznicima Washingtona u NATO-u.