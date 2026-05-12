Samiti SAD-a i Kine: Posjete na visokom nivou koje su oblikovale pola vijeka veza - Od Nixona do Bidena, posjete na visokom nivou pomogle su Washingtonu i Pekingu da upravljaju odnosima tokom pet decenija rivalstva, saradnje i kriza

Tokom 50 godina, samiti SAD-a i Kine evoluirali su od hladnoratovskog približavanja do trgovinske, klimatske i strateške konkurencije

Predsjednička diplomatija je izdržala velike krize, držeći kanale otvorenima čak i dok se sporovi između SAD-a i Kine produbljuju

Od historijske normalizacije veza 1970-ih, posjete na visokom nivou između SAD-a i Kine služile su kao primarni barometar globalne geopolitičke stabilnosti.

Tokom više od 50 godina, ove posjete su evoluirale od tajnih hladnoratovskih manevara do složenih ekonomskih samita, uključujući 13 posjeta američkih predsjednika Kini i brojne recipročne državne posjete kineskog rukovodstva američkom tlu.

Diplomatska razmjena je ozbiljno započela 1972. godine, okončavajući decenije šutnje i postavljajući presedan za upravljanje krizama "licem u lice". Uprkos periodima intenzivnih trenja oko trgovine, ljudskih prava i regionalne sigurnosti, tradicija predsjedničkih putovanja opstala je kao ključni alat za održavanje otvorenih komunikacijskih kanala između Washingtona i Pekinga.

- 1970-te: Probijanje leda -

Američko-kineska diplomatija započela je značajnom posjetom predsjednika Richarda Nixona Kini 21. februara 1972. godine.

Nixon je postao prvi aktuelni američki predsjednik koji je posjetio Narodnu Republiku Kinu, sastajući se s predsjedavajućim Mao Zedongom i premijerom Zhou Enlaijem tokom sedmodnevne turneje po Pekingu, Hangzhouu i Šangaju.

Posjeta je okončala više od 20 godina izolacije između dvije zemlje i rezultirala je Šangajskim komunikeom, koji je postavio temelje za normalizaciju diplomatskih odnosa.

Uslijedila je posjeta predsjednika Geralda Forda u decembru 1975. godine, sastajući se s Maom i zamjenikom premijera Teng Hsiao-pingom.

- Diplomatski odnosi formalno uspostavljeni 1979. -

Iste godine, kineski lider Deng Xiaoping otputovao je u SAD, što je bila prva posjeta kineskog lidera SAD-u od revolucije 1949. godine.

Dengova turneja, koja je uključivala posjete Washingtonu, Atlanti i Houstonu, fokusirala se na modernizaciju i ekonomsku saradnju, signalizirajući američkoj javnosti eru "reformi i otvaranja" Kine.

- 1980-te: Proširenje veza usred tenzija -

Predsjednik Ronald Reagan posjetio je Kinu u aprilu 1984. Tokom posjete Pekingu, Xianu i Šangaju, sastao se s predsjednikom Li Xiannianom i premijerom Zhao Ziyangom, dok su se odnosi širili tokom Hladnog rata.

Od 25. do 27. februara 1989. godine, predsjednik George H. W. Bush posjetio je Peking radi razgovora s predsjednikom Yang Shangkunom i premijerom Li Pengom. Bush je prethodno bio šef američkog ureda za vezu u Pekingu tokom 1970-ih.

Međutim, odnosi su se naglo pogoršali kasnije te godine nakon obračuna na Trgu Tiananmen, a nijedan američki predsjednik nije posjetio Kinu skoro 10 godina.

- 1990-te: Obnova odnosa -

Nakon godina napetosti, predsjednik Bill Clinton posjetio je Kinu u junu 1998. u nastojanju da stabilizuje odnose.

Devetodnevna državna posjeta Kini bila je najopsežnija posjeta jednog američkog lidera od kraja Hladnog rata.

Posjećujući Xi'an, Peking, Šangaj, Guilin i Hong Kong, putovanje je imalo za cilj stabilizaciju odnosa narušenih krizom Tajvanskog moreuza 1996. godine.

Posjeta je bila značajna po televizijskoj debati uživo na Univerzitetu u Pekingu, koja je istakla period rastuće kulturne i intelektualne razmjene.

- 2000-te: Uspon Kine i rastuća konkurencija -

Predsjednik George W. Bush posjetio je Kinu četiri puta što je najveći broj posjeta od bilo kojeg američkog predsjednika.

Njegova prva posjeta bila je u Pekingu od 18. do 21. oktobra 2001. godine kako bi prisustvovao samitu APEC-a. Vratio se u februaru 2002. godine i sastao se s predsjednikom Jiang Zeminom i premijerom Zhu Rongjijem u Pekingu.

Od 20. do 21. novembra 2005. godine, Bush je ponovo bio u Kini kako bi se sastao s predsjednikom Hu Jintaom i premijerom Wen Jiabaom.

Bush je otputovao u Peking u augustu 2008. godine kako bi prisustvovao ceremoniji otvaranja Ljetnih olimpijskih igara. Tamo je također otvorio novi kompleks američke ambasade.

Ova posjeta naglasila je eru "lične diplomatije" između Busha i Hua, fokusirajući se na borbu protiv terorizma i globalnu ekonomsku stabilnost tokom početka Velike recesije.

- 2010-te: Saradnja u oblasti klime i trgovinske tenzije -

Predsjednik Barack Obama posjetio je Kinu tri puta između 2009. i 2016. godine.

Od 15. do 18. novembra 2009. godine, Obama se sastao s Huom, zajedno s predsjednikom Nacionalnog narodnog kongresa Wuom i premijerom Wenom. Tokom putovanja posjetio je i Kineski zid.

Njegova druga posjeta bila je u novembru 2014. godine, gdje je posjetio Peking i prisustvovao Samitu generalnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje i Sastanku lidera Transpacifičkog partnerstva.

Tokom recipročnih posjeta 2014. (Obama Pekingu) i 2015. (Xi Washingtonu), dvojica lidera su postigla revolucionarni sporazum o klimatskim promjenama.

Ove posjete su pružile diplomatski zamah potreban za potpisivanje Pariskog sporazuma, dokazujući da uprkos rastućoj konkurenciji u Južnom kineskom moru, dvije sile mogu predvoditi globalna ekološka pitanja.

Obama je 2016. godine prisustvovao samitu G-20 u Hangzhouu.

Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, počela je rasti konfrontacija u odnosima.

U aprilu 2017. godine, fokus svijeta preusmjerio se na pozlaćene hodnike Mar-a-Lagoa, imanja predsjednika Donalda Trumpa na Floridi, dok je on ugostio predsjednika Xi Jinpinga na njihovom prvom susretu licem u lice. Udaljavajući se od krutih protokola Washingtona, dvojica lidera nastojala su uspostaviti lični odnos tokom formalne večere, koju su prekinule vijesti o američkim raketnim napadima u Siriji.

Samit je okarakterizirao pokušaj "resetiranja" ekonomskih odnosa. Lideri su pokrenuli 100-dnevni plan za trgovinske pregovore i razgovarali o hitnoj potrebi za koordinacijom sjevernokorejskih nuklearnih provokacija. Iako je okruženje bilo neformalno, označilo je početak ere "transakcijske diplomatije" s visokim ulozima koja će na kraju dovesti do najznačajnijih trgovinskih tenzija u decenijama.

Trump je posjetio Xija u Pekingu od 8. do 10. novembra 2017. godine.

- 2020-te: Upravljanje rivalstvima -

Uprkos ranim naporima da se izgrade međusobne veze, dvije zemlje su ubrzo ušle u trgovinski rat obilježen tarifama i rastućim strateškim rivalstvom.

Predsjednik Joe Biden postao je prvi američki predsjednik koji nije posjetio Kinu tokom svog mandata od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i SAD-a.

Međutim, bio je domaćin Xiju u Kaliforniji na samitu APEC-a 2023. godine. Na marginama okupljanja, otputovao je u osamljeno imanje Filoli na sastanak s Bidenom, s ciljem "postavljanja temelja" odnosa za koji su mnogi strahovali da se pogoršava.

Bio je to samit usmjeren na upravljanje tenzijama, a ne na njihovo rješavanje, signalizirajući da su, iako su dvije sile ostale strateški rivali, ponovo spremne da se angažuju kako bi spriječile daljnju eskalaciju.