Kineski predsjednik kaže da Trumpovo činjenje Amerike ponovo velikom može ići ruku pod ruku s velikim podmlađivanjem kineske nacije, opisujući odnose Washingtona i Pekinga kao najvažniji bilateralni odnos na svijetu

Xi: Kina i SAD nikada ne smiju upropastiti bilateralne odnose Kineski predsjednik kaže da Trumpovo činjenje Amerike ponovo velikom može ići ruku pod ruku s velikim podmlađivanjem kineske nacije, opisujući odnose Washingtona i Pekinga kao najvažniji bilateralni odnos na svijetu

Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je u četvrtak da Washington i Peking nikada ne smiju upropastiti bilateralne veze, naglašavajući partnerstvo umjesto rivalstva, prenosi Anadolu.

"Postizanje velikog podmlađivanja kineske nacije i činjenje Amerike ponovo velikom mogu ići ruku pod ruku", rekao je Xi, obraćajući se Trumpu i američkoj delegaciji tokom državnog banketa u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.



"Možemo pomoći jedni drugima da uspijemo i unaprijedimo blagostanje cijelog svijeta.



​​​​​​​"Obojica vjerujemo da je odnos Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnos na svijetu. Moramo učiniti da on funkcioniše i nikada ga ne smijemo upropastiti", napomenuo je Xi.

Trump se nalazi u trodnevnoj državnoj posjeti Kini, što je prva posjeta jednog aktuelnog američkog predsjednika u devet godina.

Xi i Trump održali su bilateralni samit ranije danas, koji je Bijela kuća opisala kao "dobar sastanak".

Iako Xi u svom obraćanju na banketu nije spomenuo Tajvan, on generalno koristi frazu "veliko podmlađivanje kineske nacije" kako bi ukazao na "ujedinjenje Tajvana" s kopnom.

"U novonastaloj situaciji, predsjednik Trump i ja smo u potpunosti svjesni očekivanja naše dvije nacije i međunarodne zajednice, (mi) smo imali višestruke sastanke i telefonske pozive i održali odnose Kine i SAD-a uglavnom stabilnim", rekao je Xi.

Opisujući Trumpovu posjetu kao "historijsku", kineski lider je kazao: "I Kina i Sjedinjene Države dobijaju saradnjom, a gube konfrontacijom; naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali."

Napominjući da je svijet "danas promjenjiv i turbulentan", Xi je rekao da se odnosi Kine i SAD-a tiču i utiču na "interese preko osam milijardi ljudi u svijetu".

"Obje strane trebaju odgovoriti ovoj historijskoj odgovornosti i postojano upravljati gigantskim brodom kinesko-američkih odnosa naprijed i u pravom smjeru", dodao je.

Kineski lider je rekao da se Trump "složio" da izgradi "konstruktivan kinesko-američki odnos strateške stabilnosti" za "stalan, zdrav i održiv razvoj" bilateralnih veza kako bi se "donijelo više mira, prosperiteta i napretka svijetu".

Predviđeno je da se Xi i Trump ponovo sastanu u petak na ceremoniji ispijanja kineskog čaja, kao i na radnom ručku, prije nego što avion Air Force One odveze američkog predsjednika kući.

Trumpa prate najviši američki diplomata Marco Rubio, kao i šef odbrane Pete Hegseth, što je rijetka pojava za šefa Pentagona.

Pete i njegov kineski kolega Dong Jun viđeni su kako razgovaraju u Velikoj dvorani prije nego što su Xi i Trump ušli u prostoriju na ručak.