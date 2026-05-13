Poljski ministar vanjskih poslova upozorio na "veliku oluju" u globalnim odnosima Sikorski kaže da oružani sukobi, pomorske blokade i trgovinski ratovi postaju dio „svakodnevne stvarnosti“

Ministar vanjskih poslova Poljska Radoslaw Sikorski upozorio je u srijedu da svijet ulazi u period sve dublje geopolitičke nestabilnosti, opisavši trenutne tenzije kao „početak velike oluje“.

Govoreći na 12. Međunarodnom pomorskom kongresu u sjeverozapadnom gradu Szczecin, Sikorski je kazao da su događaji koji su se nekada smatrali malo vjerovatnim postali dio svakodnevne realnosti.

„Živimo u vremenu višestrukih kriza. Tamni oblaci dolaze iz više pravaca istovremeno“, rekao je Sikorski i dodao:



„Pojave koje su donedavno smatrane nemogućim ili vrlo malo vjerovatnim postaju stvarnost – oružani sukobi, pomorske blokade i trgovinski ratovi.“

Ukazao je na rastuću nestabilnost u ključnim pomorskim rutama, uključujući Hormuški moreuz, Crveno more, Crno more i Baltičko more, naglašavajući da sukobi u udaljenim regionima direktno utiču na evropsku sigurnost i trgovinu.

„Udaljenost ima malo značenja“, rekao je Sikorski. „Nije iznenađenje što je pažnja svijeta usmjerena na Hormuški moreuz, ali to nisu jedine vode pogođene sve intenzivnijim rivalstvom“, dodao je.

Govoreći o baltičkom regionu, optužio je Rusiju da ugrožava podmorsku infrastrukturu, ometa GPS signale i upravlja, kako je naveo, „flotom iz sjene“ zastarjelih brodova koji predstavljaju ekološki i sigurnosni rizik.

Upozorio je i na opasnost od predstavljanja Baltičkog mora kao potpuno sigurnog „unutrašnjeg mora NATO-a“, ističući da takva retorika potcjenjuje postojeće prijetnje.

„Svjedočimo početku velike oluje u međunarodnim odnosima“, kazao je i dodao: „Tokom oluja, posada mora djelovati zajedno.“

Ministar je sigurnosne izazove povezao i s ekonomskim tenzijama, navodeći da su carine, koje su ranije bile gotovo odsutne u odnosima među saveznicima, ponovo postale dio međunarodne politike.

Poljska je značajno povećala izdvajanja za odbranu nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i sada za te namjene izdvaja gotovo pet posto BDP-a, što je među najvišim nivoima u NATO-u.

Sikorski je istakao i učešće Varšave u programu finansiranja odbrane Evropske unije SAFE, u okviru kojeg je Poljska 8. maja potpisala kreditni sporazum za podršku modernizaciji vojske i razvoju domaće namjenske industrije.

„Odlučni smo da više nikada ne izgubimo svoj suverenitet“, poručio je.