Putin poslao čestitke za Dan pobjede članicama postsovjetskog bloka Ruski predsjednik pozvao je na očuvanje sjećanja na rat i tradicije prijateljstva

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je poslao čestitke liderima zemalja Zajednice nezavisnih država povodom 81. godišnjice pobjede u onome što Rusija naziva Velikim otadžbinskim ratom, javlja Anadolu.

Prema Kremlju, čestitke su poslane liderima Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana, kao i vlastima Abhazije i Južne Osetije. Poruke su također upućene narodima Gruzije i Moldavije.

Putin je izrazio zahvalnost veteranima Drugog svjetskog rata i radnicima na domaćem frontu, poželivši im dobro zdravlje, snagu i dugovječnost.

U porukama narodima Gruzije i Moldavije, Putin je naglasio važnost očuvanja sjećanja na ratne godine i prenošenja tradicija prijateljstva i međusobne pomoći budućim generacijama.

Rekao je da je godišnjica vrijeme da odamo počast "našim očevima i djedovima" koji su se borili na frontu i radili na domaćem frontu, postižući pobjedu nad nacističkom Njemačkom kroz "bezbrojne žrtve i teškoće".

Dan pobjede obilježava se 9. maja u Rusiji i nekoliko bivših sovjetskih država u spomen na pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom tokom Drugog svjetskog rata, koji Rusija naziva Velikim otadžbinskim ratom.

Uoči komemoracije, rusko Ministarstvo odbrane je u ponedjeljak najavilo predloženo dvodnevno primirje od 8. do 9. maja i upozorilo Ukrajinu na masovni raketni odgovor ako proslave budu poremećene.

Kasnije tog dana, Ukrajina je najavila da će poštovati jednostrano primirje počevši od ponoći u utorak, ali Kijev je od tada optužio Rusiju da krši primirje nastavkom zračnih napada i napada na frontu.