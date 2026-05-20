Njemačka kaže da nema pouzdane potvrde o povlačenju američkih trupa

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je u srijedu da još nije primio nikakve obavezujuće planove od Sjedinjenih Američkih Država u vezi s povlačenjem američkih trupa iz njegove zemlje.

"Još uvijek ne postoji nikakva zaista pouzdana potvrda o tome", izjavio je nakon sastanka parlamentarnog odbora za odbranu u Berlinu.

"Postoje izvještaji da će broj američkih brigada u Evropi biti smanjen za jednu jedinicu. U kojoj mjeri će trupe stacionirane u Njemačkoj biti pogođene time ostaje da se vidi", rekao je u izjavi koju je prenijela njemačka novinska agencija DPA.

U utorak je američki general i vrhovni komandant NATO-a Alexus Grynkewich rekao da će povlačenje približno 5.000 vojnika iz Evrope, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, uglavnom biti provedeno povratkom takozvanog Brigade Combat Teama.

Govoreći o mogućim daljnjim prilagođavanjima nivoa američkih trupa u Evropi, Grynkewich je rekao da ne očekuje nikakve druge najave u skorijem periodu.

Čelnik NATO-a rekao je da bi snažnija evropska uloga unutar saveza omogućila Sjedinjenim Američkim Državama da postepeno smanje svoje vojno prisustvo na kontinentu.