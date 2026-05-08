Kurti traži od EU da Kosovu dodijeli status kandidata

Dzihat Aliju
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti zatražio je od Evropske unije (EU) da njegovoj zemlji dodijeli status kandidata, javlja Anadolu.
Govoreći na jednom događaju, Kurti je pozvao i na otvaranje pregovora o članstvu s EU.
"Za Kosovo, Evropska unija nije daleka stvarnost ili skup standarda koji se moraju ispuniti. To je prirodni dom našeg društva, okvir naših reformi i budućnost naših građana koja je već odabrana", naglasio je Kurti, dodajući da više od 80 posto građana podržava članstvo u EU.
Rekao je da je Kosovo najsigurnija zemlja u regiji s najnižom stopom kriminala.
Podsjetio je da su 15. decembra 2022. godine donijeli historijsku odluku da podnesu zahtjev za članstvo u EU.
"Vaše obećanje je proširenje. Naše obećanje su reforme. Možemo i moramo postići oboje, ovo je zajednička odgovornost", dodao je Kurti.