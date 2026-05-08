Kurti traži od EU da Kosovu dodijeli status kandidata

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti zatražio je od Evropske unije (EU) da njegovoj zemlji dodijeli status kandidata, javlja Anadolu.

Govoreći na jednom događaju, Kurti je pozvao i na otvaranje pregovora o članstvu s EU.

"Za Kosovo, Evropska unija nije daleka stvarnost ili skup standarda koji se moraju ispuniti. To je prirodni dom našeg društva, okvir naših reformi i budućnost naših građana koja je već odabrana", naglasio je Kurti, dodajući da više od 80 posto građana podržava članstvo u EU.

Rekao je da je Kosovo najsigurnija zemlja u regiji s najnižom stopom kriminala.

Podsjetio je da su 15. decembra 2022. godine donijeli historijsku odluku da podnesu zahtjev za članstvo u EU.

"Vaše obećanje je proširenje. Naše obećanje su reforme. Možemo i moramo postići oboje, ovo je zajednička odgovornost", dodao je Kurti.