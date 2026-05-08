Macut: Prijedlog MOL-a nije prihvatljiv za Srbiju, preko crvenih linija ne prelazimo Prijedlog koji je podnijela kompanija MOL nije nam u potpunosti prihvatljiv, rekao je premijer Srbije

Premijer Srbije Macut izjavio je u petak da u potpunosti razumije potrebe kompanije MOL da postigne što bolju poziciju u svom ugovoru, ali da to ne može biti na štetu Srbije, nakon što je srbijanska strana izrazila nezadovoljstvo prijedlogom kompanije MOL u pregovorima o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS),

"Prijedlog koji je podnijela kompanija MOL nije nam u potpunosti prihvatljiv. Postoje potrebe da se to ispravi, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdijevanja. Dakle, naša rafinerija mora raditi. To su osnovni uslovi, da je srpsko tržište u potpunosti snabdijevano derivatima, da u tome postoji kontinuitet i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju šta i kako će ta kompanija proizvoditi i kakvi će biti plasmani", rekao je Macut za RTS.

Dodao je da su to osnovne stvari o kojima se razgovara te istakao da su to definitivno crvene linije koje se ne mogu preći.



"Shodno tome, ako imamo naftnu kompaniju koja je na teritoriji Srbije i koja je naša nacionalna kompanija, što je oduvijek bila, Srbija svakako mora biti partner u takvim razgovorima", rekao je Macut.

Kako je naveo, potpuno razumije da su zaista došli do nekih granica gdje to konačno treba riješiti.

"Imamo te sankcije koje traju prilično dugo i stalno ih produžavamo. Razumijemo s američke strane, očito, da se to produžava na duže vremenske periode, ali svima negdje nestaje strpljenja. I za nas, ali i za drugu stranu, i u smislu pregovora, ali i za OFAC, koji je nadzorno tijelo koje i dalje kontroliše događaje u toj oblasti na međunarodnom nivou. Dakle, potpuno razumijem našu nestrpljivost i, općenito, s druge strane, potrebu da MOL postigne što bolju poziciju u svom ugovoru, ali nipošto to ne može biti na štetu Srbije. Moramo imati potpuno jasnu situaciju s tom kompanijom, i to je potpuno jasna stvar", rekao je Macut.

Podsjetio je da je Srbija uključena u pregovore s kompanijom MOL.



"Ne biste trebali biti zabrinuti. Pregovori su u toku, odnosno, Srbija je uključena u ovu fazu, kako je rekla ministrica energetike, a i predsjednik je već nekoliko puta najavio. Postoje određene faze u razgovorima", rekao je Macut.

Odgovarajući na pitanje da li je situacija na tržištu pod kontrolom, Macut je rekao da jeste.



"Potpuno je pod kontrolom. Vršimo korekcije davanjem određenih količina nafte iz rezervi na preradu. To su relativno manje količine, ali na taj način održavamo stabilan odnos cijena s proizvodima, nemamo nikakvih nestašica, kao što ste vidjeli, funkcionišemo potpuno normalno. Naravno, to treba riješiti i ipak moramo doći do granice kada to trebamo potpuno normalizovati", rekao je Macut.

Naveo je da se rezerve dopunjuju koliko je potrebno i u ritmu koji je potpuno logičan.



"Nismo ni u kakvoj panici niti trebamo biti zabrinuti zbog bilo čega. Dakle, sve je standardno i stabilno i mislim da definitivno nema mjesta za zabrinutost", rekao je Macut.



Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović održala je u četvrtak sastanak s predstavnicima kompanije MOL, nakon čega je izjavila da srbijanska strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila te poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora s kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cijenu.