EU: Visoke cijene goriva ne bi trebalo smatrati "vanrednim okolnostima" Prema pravilima EU, putnici pogođeni otkazivanjem letova i dalje imaju pravo na naknadu, preusmjeravanje, pomoć na aerodromima i naknadu za poremećaje u zadnji trenutak

Evropska komisija je u petak saopćila da visoke cijene goriva povezane s krizom na Bliskom istoku ne bi trebalo smatrati "vanrednim okolnostima" koje omogućavaju aviokompanijama da izbjegnu naknadu putnicima za otkazivanja letova, javlja Anadolu.

U smjernicama izdatim sektorima transporta i turizma EU, komisija je pojasnila da putnici pogođeni otkazivanjem letova i dalje imaju pravo na naknadu, preusmjeravanje, pomoć na aerodromima i naknadu za poremećaje u zadnji trenutak prema pravilima EU o pravima putnika u zračnom saobraćaju.

Aviokompanije mogu biti izuzete od plaćanja naknade samo ako mogu dokazati da su otkazivanja uzrokovana vanrednim okolnostima, poput lokalne nestašice goriva, navodi se u saopštenju. Međutim, naglašeno je da sam rast cijena goriva ne ispunjava uslove za takvo izuzeće.

Smjernice su objavljene usred stalnih poremećaja u snabdijevanju gorivom i zatvaranja nekih zračnih i brodskih ruta povezanih s tenzijama na Bliskom istoku.

Kako bi pomogla aviokompanijama da se nose s mogućim nedostatkom mlaznog goriva, Evropska komisija je saopćila da bi prevoznici mogli biti izuzeti od obaveze EU o 90 posto dopunjavanja goriva prema pravilima ReFuelEU Aviation u slučajevima kada sigurnosni propisi zahtijevaju dodatno punjenje gorivom.

Agencija Evropske unije za sigurnost avijacije (EASA) izdala je Bilten o sigurnosnim informacijama o sigurnoj upotrebi avionskog goriva Jet A u Evropi.

Osim toga, komisija je usvojila privremeni okvir državne pomoći koji omogućava državama članicama EU da podrže sektore cestovnog, željezničkog, unutrašnjeg plovnih puteva i pomorskog saobraćaja pogođene visokim cijenama dizela i drugim poremećajima povezanim s krizom.

Cijene mlaznog goriva u Evropi naglo su porasle od prošle godine, jer su sukobi na Bliskom istoku i poremećaji u isporukama kroz Hormuški moreuz podigli cijene nafte i prirodnog gasa.

Rafinerije EU obično pokrivaju oko 70 posto potražnje bloka za mlaznim gorivom, dok se ostatak uglavnom uvozi iz zemalja Bliskog istoka i Zaljeva.

Nekoliko evropskih aviokompanija već je pod pritiskom zbog viših troškova goriva. Holandski avioprevoznik KLM saopćio je da će ovog mjeseca otkazati 160 letova unutar Evrope, dok je njemačka Lufthansa najavila planove za obustavu rada svoje podružnice CityLine i otkazivanje 20.000 kratkih letova planiranih do oktobra zbog rasta cijena mlaznog goriva.