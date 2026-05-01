Tri mlađe osobe uhapšene zbog lažnih dojava o bombama u Hrvatskoj Među osumnjičenima dvojica maloljetnika, policija ih tereti za uznemiravanje stotina škola i institucija

Hrvatska policija uhapsila je tri mlađe osobe, uključujući dvojicu maloljetnika, zbog sumnje da stoje iza talasa lažnih dojava o bombama koje su posljednjih sedmica izazvale uznemirenost širom zemlje i pogodile stotine škola, vrtića i drugih javnih institucija, prenijeli su u petak regionalni mediji.

Jednom maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni istražni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela, prenosi HRT. Drugi maloljetnik ispitan je u Splitu, a sud mu je odredio mjeru nadzora socijalnih službi umjesto pritvora.

Osobe su uhapšene na području Zagreba, Splita i Dubrovačko-neretvanske županije.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da je cilj slučaja opća prevencija i upozorenje mladima da se „ne igraju s vatrom“, ističući da su već nastale ozbiljne posljedice, prenosi Fena.

Premijer Andrej Plenković pohvalio je policiju i stručnjake za kibernetički kriminal, navodeći da je u posljednjih 15 do 20 dana zabilježeno oko 730 do 740 dojava koje su zahvatile skoro 600 škola, više od 100 vrtića, kao i trgovačke centre, bolnice i hotele.

On je upozorio da su osumnjičeni, kako se navodi, mladi ljudi koji nisu bili svjesni težine svojih postupaka, te da su ovakvi slučajevi povezani s opasnim sadržajima na internetu.

Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da će dalji tok postupka pokazati kako će slučaj biti okončan.