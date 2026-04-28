Hrvatska i SAD u Dubrovniku potpisali sporazume "vrijedne milijarde", najavljeno novo energetsko partnerstvo Fokus na energetici, infrastrukturi i investicijama, Washington najavio novo doba saradnje s regionom

Hrvatska i Sjedinjene Američke Države u utorak su u Dubrovniku potpisali niz sporazuma i memoranduma koje je američki ministar energetike Chris Wright opisao kao "vrijedne milijarde", ističući da oni otvaraju novo doba saradnje Washingtona s jugoistočnom i srednjom Evropom.

Potpisivanje je održano u okviru samita Inicijative triju mora, gdje su predstavnici dvije vlade potpisali ukupno devet dokumenata, prenijela je Hina.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisali su sporazum o Južnoj interkonekciji, dok su Krišto, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i američki ministar Wright potpisali zajedničku izjavu o podršci projektu koji treba povezati energetske sisteme Hrvatske i BiH putem gasne infrastrukture.

Dvije zemlje su potpisale i memorandum o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti, kao i zajedničku izjavu o saradnji u civilnoj upotrebi nuklearne energije te protokol o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U Dubrovniku je potpisan i sporazum o saradnji na projektu AI inovacijskog centra Pantheon u Topuskom, koji bi, prema navodima, mogao biti vrijedan više od 50 milijardi eura. Dokument su potpisali predstavnici lokalne vlasti, investitora i američke kompanije Panteon Atlas LLC, dok je hrvatski Končar potpisao pismo namjere s istom kompanijom.

Evropska investiciona banka (EIB), Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) i više razvojnih banaka iz članica Inicijative triju mora potpisale su memorandum o osnivanju "fonda fondova" za infrastrukturne projekte, dok su saradnju dogovorile i luke Rijeka i Constanta.

Ministar Wright je nakon potpisivanja izjavio da američki predsjednik Donald Trump otvara novo doba saradnje SAD-a s regionom.

"Ovi dogovori, vrijedni milijarde, donijet će više poslova, prilika i investicija", rekao je Wright, dodajući da se radi o fantastičnoj prilici i da se raduje svijetloj budućnosti.

Američka ambasadorica u Hrvatskoj Nicole McGraw poručila je da je izuzetno ponosna na potpisane sporazume, ističući da je počelo zlatno doba odnosa između Washingtona i Zagreba.