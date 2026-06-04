Starijem vodniku Milovanu Jovanoviću je odmah nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo

Pripadnik Vojske Srbije preminuo nakon ranjavanja u Libanu Starijem vodniku Milovanu Jovanoviću je odmah nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja nakon što je projektil pao na bazu UN-a u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je odmah nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze. Potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo oko 04.00 sata po lokalnom vremenu, potvrđeno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

U istom napadu povrijeđena su još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. U Vojsci Srbije bio je u službi od 10. decembra 2011. godine, dok je u mirovnoj misiji u Libanu bio angažovan od januara ove godine.

Telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije uputili su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.