Uprkos primirju: U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno pet osoba Četiri osobe ubijene su u izraelskom napadu na zgradu u gradu Abbasiyeh u blizini južnog grada Tira, dok je jedna osoba ubijena u zračnom napadu na Deir Qanoun al-Nahr

Najmanje pet osoba ubijeno je u petak u izraelskim zračnim napadima na nekoliko gradova u južnom Libanu, što predstavlja kršenje primirja kojem je posredovaa SAD, a koje je na snazi ​​od 17. aprila, prema libanskoj državnoj novinskoj agenciji NNA, prenosi Anadolu.

Četiri osobe su ubijene u izraelskom napadu na zgradu u gradu Abbasiyeh u blizini južnog grada Tira, dok je još jedna osoba ubijena u odvojenom zračnom napadu na Deir Qanoun al-Nahr, objavila je novinska agencija.

Izraelski ratni avioni su gađali kuću u gradu Harayib, pri čemu je nekoliko osoba povrijeđeno.

Izrael je izveo još zračnih napada na gradove Gandouriyeh, Frun, Harayib i Mansouri u južnom Libanu.

U izraelskom napadu dronom na grad Majdal Zoun u blizini Tira ima povrijeđenih, prema NNA.

U provinciji Nabatieh izraelski ratni avioni bombardovali su zgradu u gradu Habboush i potpuno je uništili.

Tokom dana, niskoleteći izraelski dron uočen je iznad Bejruta, glavnog grada Libana.

U još jednom napadu izraelski dron pogodio je motocikl na putu između Tira i Abbasiyeha, a nekoliko osoba je povrijeđeno.

Ranije u petak, libanski policajac je ubijen u izraelskom napadu dronom na grad Aba u provinciji Nabatieh.

Izrael je nastavio s napadima na Liban uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila i produžen je za 45 dana počevši od 17. maja nakon indirektnih pregovora u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima od 2. marta širom zemlje poginulo je 3.324 ljudi.

Eskalacija dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 25. maja rekao da je naredio vojsci da intenzivira operacije u Libanu.

Hezbollah je nastavio s napadima na izraelske snage, tvrdeći da to odgovara na izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre.