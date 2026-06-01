U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno 12 osoba

Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a jedan ljekar je povrijeđen u ponedjeljak u nizu izraelskih zračnih napada na jugu Libana, u najnovijem smrtonosnom kršenju postojećeg sporazuma o primirju, javlja Anadolu.

Libanska državna novinska agencija NNA objavila je da je jedna osoba ubijena, a druga ranjena u izraelskom napadu u gradu Chehabiyeh u okrugu Tir.

Izraelski dron pogodio je vozilo na putu Zefta - Nabatieh, ubivši vozača i ranivši ljekara koji se nalazio u blizini, navodi se u saopćenju.

Još dvije osobe su ubijene kada je izraelski dron pogodio njihovo vozilo u južnom gradu Braiqaa, dok je jedan sirijski državljanin ubijen u odvojenom napadu u blizini bolnice Sheikh Ragheb Harb u gradu Toulu.

Pet osoba je ubijeno u izraelskim zračnim napadima tokom noći u gradu Kfar Siru na jugu Libana, objavila je NNA.

U još jednom izraelskom napadu ubijene su dvije osobe u gradu Zebdine, rekao je isti izvor.

Izrael je nastavio napade na Liban uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila i produžen je za 45 dana nakon indirektnih pregovora u kojima je posredovao SAD.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima od 2. marta širom zemlje ubijeno je više od 3.400 ljudi.