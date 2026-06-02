Agencija UN-a navodi da je u napadima poginulo 128 zdravstvenih radnika, dok su 332 povrijeđena, što opterećuje već preopterećeni zdravstveni sistem

WHO: U tri mjeseca 190 napada na bolnice i medicinare u Libanu Agencija UN-a navodi da je u napadima poginulo 128 zdravstvenih radnika, dok su 332 povrijeđena, što opterećuje već preopterećeni zdravstveni sistem

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je u utorak da je verifikovala 190 napada na zdravstvene ustanove i osoblje u Libanu tokom protekla tri mjeseca, upozoravajući da se zdravstveni sistem u zemlji nalazi pod sve većim pritiskom usred eskalacije nasilja, prenosi Anadolu.

Abdinasir Abubakar, predstavnik SZO-a u Libanu, rekao je novinarima u Ženevi da je više od 3.400 ljudi poginulo, a skoro 10.400 povrijeđeno otkako je u martu počela najnovija izraelska eskalacija.

„Ovo su bili među najsmrtonosnijim mjesecima za Liban od početka sukoba u oktobru 2023. godine“, kazao je predstavnik.

U napadima na zdravstvenu zaštitu poginulo je 128 zdravstvenih radnika, dok ih je 332 povrijeđeno, rekao je on.

„Ovi napadi ne samo da ubijaju i sakate, već i lišavaju ljude zdravstvenih usluga koje su im potrebne, i to onda kada su im najpotrebnije“, poručio je Abubakar.

Prema podacima SZO-a, oko 130.000 ljudi trenutno živi u skloništima nakon što su pobjegli od borbi, a ta brojka bi mogla porasti nakon nedavnih izraelskih naredbi za evakuaciju dijelova južnih predgrađa Bejruta.

Abubakar je naveo da je 17 bolnica djelimično oštećeno, dok su tri bolnice i 42 centra za primarnu zdravstvenu zaštitu i dalje zatvoreni.

Također je skrenuo pažnju na napad na bolnicu Jabal Amel koji se dogodio u ponedjeljak i koji se još uvijek verifikuje. Prve informacije Ministarstva zdravstva Libana pokazuju da je najmanje 86 osoba, uključujući zdravstvene radnike, povrijeđeno, a dijelovi ustanove, uključujući odjel hitne pomoći i jedinicu intenzivne njege, oštećeni su.

„Potrebno nam je da napadi prestanu i potrebna nam je aktivna zaštita zdravstvene zaštite“, rekao je Abubakar, pozivajući na kontinuirano finansiranje, nesmetan humanitarni pristup i trajno primirje.