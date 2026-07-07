Hakan Fidan učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Istanbulske inicijative za saradnju i sjednici NATO-Ukrajina vijeća

Turski ministar vanjskih poslova na sastancima NATO-a u Ankari Hakan Fidan učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Istanbulske inicijative za saradnju i sjednici NATO-Ukrajina vijeća

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u utorak je prisustvovao ministarskim sastancima održanim u okviru NATO samita u Ankari, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Fidan je učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru NATO-ove Istanbulske inicijative za saradnju (ICI), održanom u sklopu samita, navedeno je u objavi ministarstva na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

U drugoj objavi ministarstvo je navelo da je Fidan prisustvovao i sastanku NATO-Ukrajina vijeća, održanom na nivou ministara vanjskih poslova tokom samita.

Sastanci su održani u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a, čiji je domaćin Turska u glavnom gradu Ankari.

Samit u Ankari predstavlja drugi NATO samit koji organizira Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne susrete između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.